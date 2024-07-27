Зеленский подписал законопроекты о ввозе энергооборудования без НДС и пошлины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта — №11259 и №11258 об отмене налога и пошлин на ввоз оборудования для энергетики и товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования.

Об этом говорится в карточках документов на сайте Верховной Рады.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроекты №11258 и №11259 в целом.

Как отметили в Министерстве энергетики, это ускорит восстановление энергообъектов, развитие распределенной генерации и повысит энергонезависимость страны.

В частности, по словам нардепа Ярослава Железняка, законопроекты также содержат правки об освобождении от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в Украину оборудования для энергетики.

Речь идет о:

электрогенераторном оборудовании;

оборудовании для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторах (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме того, законопроекты освобождают от пошлин и НДС товары для производства и ремонта машин для разминирования, а также тактические наушники для военных.

Важно отметить, что этот закон вступит в силу в субботу, 27 июля, однако правительство еще должно будет в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для его реализации. После этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлин и НДС.

ВР не включила оборудование для ветровых электростанций в список льготного импорта

Принятые Верховной Радой законопроекты №11258 и №11259, направленные на децентрализацию энергетики путем беспошлинного ввоза и освобождения от НДС энергетического оборудования, не включают льготный импорт оборудования для ветроэлектростанций.

"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, в результате проголосованные тексты не содержат соответствующих положений для отрасли ветроэнергетики", — отметили в пресс-службе и Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Итак, основное оборудование для строительства ветроэлектростанций не будет освобождено от налогообложения, что противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям, особенно ввиду того, что инвесторы готовы начать строительство новых гигаваттов децентрализованной ветроэнергетической генерации.

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