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Зеленский подписал законопроекты о ввозе энергооборудования без НДС и пошлины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта — №11259 и №11258 об отмене налога и пошлин на ввоз оборудования для энергетики и товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования.
Об этом говорится в карточках документов на сайте Верховной Рады.
Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроекты №11258 и №11259 в целом.
Как отметили в Министерстве энергетики, это ускорит восстановление энергообъектов, развитие распределенной генерации и повысит энергонезависимость страны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В частности, по словам нардепа Ярослава Железняка, законопроекты также содержат правки об освобождении от пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в Украину оборудования для энергетики.
Речь идет о:
- электрогенераторном оборудовании;
- оборудовании для ветро- и солнечной генерации;
- аккумуляторах (кроме аккумуляторов малой мощности).
Кроме того, законопроекты освобождают от пошлин и НДС товары для производства и ремонта машин для разминирования, а также тактические наушники для военных.
Важно отметить, что этот закон вступит в силу в субботу, 27 июля, однако правительство еще должно будет в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для его реализации. После этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлин и НДС.
ВР не включила оборудование для ветровых электростанций в список льготного импорта
Принятые Верховной Радой законопроекты №11258 и №11259, направленные на децентрализацию энергетики путем беспошлинного ввоза и освобождения от НДС энергетического оборудования, не включают льготный импорт оборудования для ветроэлектростанций.
"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, в результате проголосованные тексты не содержат соответствующих положений для отрасли ветроэнергетики", — отметили в пресс-службе и Украинской ветроэнергетической ассоциации.
Итак, основное оборудование для строительства ветроэлектростанций не будет освобождено от налогообложения, что противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям, особенно ввиду того, что инвесторы готовы начать строительство новых гигаваттов децентрализованной ветроэнергетической генерации.
Фото: ua.depositphotos.com