Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно

Турецкая компания "Атлас Глобал Энерджи" планирует реализовать масштабный проект строительства ветровой электростанции в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, 6 марта в Житомирской ОВО подписали соответствующий меморандум с турецкой компанией.

"Это станет еще одним важным шагом к формированию на территории области устойчивой к угрозам энергосистемы. Поэтому развитие альтернативных источников энергии важно для наших общин", — подчеркнул Бунечко.

Он добавил, что инвесторы из Турции уже имеют опыт работы в сфере возобновляемой энергетики в Украине и масштабирование бизнеса может состояться максимально быстро и эффективно, особенно учитывая полное содействие со стороны областной власти и общин.

Как подчеркнул руководитель ОВА, в результате мощности альтернативной энергетики Житомирщины могут пополниться дополнительными 100-200 МВт ветрогенерации, а местные бюджеты получат дополнительные поступления от работы предприятия и новых рабочих мест.

В настоящее время запланирован комплекс мер по определению ветровых потоков для установки будущих башен.

Бунечко не называет название турецкой компании, но в октябре 2024 года он сообщал о том, что именно турецкая компания "Атлас Глобал Энерджи" планирует построить в Житомирской области новые мощности ветровой энергетики.

Напомним, во Владимирском районе Волынской области возводят ветровую электростанцию, которая будет состоять из более чем 20 ветряков. Ее строительством занимается турецкая компания "Онур Групп".