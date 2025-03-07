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Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно

Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Житомирской области
Фото: t.me/hytomyrskaODA

Турецкая компания "Атлас Глобал Энерджи" планирует реализовать масштабный проект строительства ветровой электростанции в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, 6 марта в Житомирской ОВО подписали соответствующий меморандум с турецкой компанией.

"Это станет еще одним важным шагом к формированию на территории области устойчивой к угрозам энергосистемы. Поэтому развитие альтернативных источников энергии важно для наших общин", — подчеркнул Бунечко.

Фото 2 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно
Фото 3 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно
Фото 4 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно
Фото 5 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно
Фото 6 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно
Фото 7 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно
Фото 8 — Турецкая компания построит ветровую электростанцию в Украине: где именно

Он добавил, что инвесторы из Турции уже имеют опыт работы в сфере возобновляемой энергетики в Украине и масштабирование бизнеса может состояться максимально быстро и эффективно, особенно учитывая полное содействие со стороны областной власти и общин.

Как подчеркнул руководитель ОВА, в результате мощности альтернативной энергетики Житомирщины могут пополниться дополнительными 100-200 МВт ветрогенерации, а местные бюджеты получат дополнительные поступления от работы предприятия и новых рабочих мест.

В настоящее время запланирован комплекс мер по определению ветровых потоков для установки будущих башен.

Бунечко не называет название турецкой компании, но в октябре 2024 года он сообщал о том, что именно турецкая компания "Атлас Глобал Энерджи" планирует построить в Житомирской области новые мощности ветровой энергетики.

Напомним, во Владимирском районе Волынской области возводят ветровую электростанцию, которая будет состоять из более чем 20 ветряков. Ее строительством занимается турецкая компания "Онур Групп".

Автор:
Светлана Манько