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Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме

Турецька компанія побудує вітрову електростанцію на Житомирщині
Фото: t.me/zhytomyrskaODA

Турецька компанія  "Атлас Глобал Енерджі" планує реалізувати масштабний проєкт з будівництва вітрової електростанції в Житомирській області.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, 6 березня в Житомирській ОВА підписали відповідний меморандум з турецькою компанією.

"Це стане ще одним важливим кроком до формування на території області стійкої до загроз енергосистеми. Тому розвиток альтернативних джерел енергії є важливим для наших громад", - наголосив Бунечко.

Фото 2 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме
Фото 3 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме
Фото 4 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме
Фото 5 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме
Фото 6 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме
Фото 7 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме
Фото 8 — Турецька компанія побудує вітрову електростанцію в Україні: де саме

Він додав, що інвестори з Туреччини вже мають досвід роботи у сфері відновлювальної енергетики в Україні тож масштабування бізнесу може відбутися максимально швидко та ефективно, особливо враховуючи повне сприяння з боку обласної влади та громад.

Як підкреслив очільник ОВА, в результаті потужності альтернативної енергетики Житомирщини можуть поповнитись додатковими 100-200 МВт вітрогенерації, а місцеві бюджети отримають сталі додаткові надходження від роботи підприємства та нових робочих місць.

Наразі запланований комплекс заходів з визначення вітрових потоків для встановлення майбутніх веж. 

Бунечко не називає назву турецької компанії, але в жовтні 2024 року він повідомляв про те, що саме турецька компанія "Атлас Глобал Енерджі" планує побудувати в Житомирській області нові потужності вітрової енергетики.

Нагадаємо, у Володимирському районі Волинської області зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з понад 20 вітряків. Її будівництвом займається турецька компанія "Онур Груп".

Автор:
Світлана Манько