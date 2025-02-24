Рост "зеленой" генерации в Украине: итоги 2024 года и планы на 2025 год

В 2024 году объем электроэнергии, производимой из возобновляемых источников (СЭС, ВЭС, био и МГЭС) в Украине, вырос на 6,4% по сравнению с 2023 годом — до 11 млн МВт-час. В целом доля ВИЭ в балансе составила почти 11%.

Годовой максимум производства по ВИЭ (по объему) был в августе – 1165 тыс. МВт-час. А минимальный показатель – в декабре.

Уже в январе 2025г. производство электроэнергии по ВИЭ сократилось на 8% по сравнению с январем 2024-го, однако выросло на 14,5% по сравнению с январем 2023-го.

Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в Украине, %

Источник: мониторинг ExPro Electricity

По оценке Украинской ветроэнергетической ассоциации, в 2024 году было установлено всего 20 МВт новых мощностей ветроэнергетики. Однако в этом году прогнозы более оптимистичны, однако инвестиционный климат, управление рыночными и политическими рисками остаются ключевыми для принятия решений. Мощность солнечных электростанций выросла ориентировочно на 850 МВт, оценивается в Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Важно отметить, что приблизительная мощность находящихся в оккупации объектов ВИЭ составляет около 3,5 ГВт.

Перспективы на 2025 год

Уже в марте стартует первый "зеленый" аукцион. Напомним, график проведения аукционов по распределению квоты поддержки на 2025 год выглядит следующим образом:

- Для 33 МВт СЭС – март 2025 г.

- Для 100 МВт ВЭС – апрель 2025 г.

- Для 47 МВт для других источников – май 2025 г.

- Для 150 МВт ВЭС – июль 2025 г.

Максимальные ценовые предложения на аукционах этого года установлены на уровне: 8 евроцентов за кВтч для солнечных и ветровых электростанций, 12 евроцентов за кВтч для других видов альтернативных источников энергии.

Пока потенциальные инвесторы не возлагают значительных надежд на эти аукционы, но все же определенные шаги по улучшению механизма проводятся. В частности, благодаря закону о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере энергетики и в сфере теплоснабжения по уточнению положений, связанных с действием военного положения в Украине, который в начале февраля был подписан Президентом Владимиром Зеленским, увеличен объем годовой квоты поддержки до 50% на аукционах по распределению годовой квоты поддержки, которую имеет право арного владельца. Также, в ближайшее время ожидается погашение части долга производителям из ВИЭ по "зеленому" тарифу, пользуясь средствами, сэкономленными "Укрэнерго" по тарифу на диспетчеризацию.

Уже активно проходит девелопмент новых проектов в рамках прошлогоднего аукциона "Укренерего" по закупке вспомогательных услуг по 5-летним контрактам. В ОККО уже ввели в эксплуатацию energy storage на 20 МВт, а в "Эко-Оптиме" — газовую электростанцию на 4,5 МВт. Таким образом, эта история больше о батарейках и малой газовой генерации, а не о ВИЭ. Однако именно эти технологии важны для балансировки системы и эффективности интеграции "зеленой" энергетики в баланс.