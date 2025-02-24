Зростання "зеленої" генерації в Україні: підсумки 2024-го року та плани на 2025-ий

У 2024-му році обсяг електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, біо та МГЕС) в Україні, зріс на 6,4% у порівнянні з 2023 роком — до 11 млн МВт-год. Загалом, частка ВДЕ у балансі склала майже 11%.

Річний максимум виробництва з ВДЕ (за обсягом) був у серпні — 1165 тис. МВт-год. А мінімальний показник — у грудні.

Вже у січні 2025 р. виробництво електроенергії з ВДЕ скоротилось на 8%, у порівнянні з січнем 2024-го, проте виросло на 14,5% у порівнянні з січнем 2023-го.

Частка ВДЕ у структурі виробництва електроенергії в Україні, %

Джерело: моніторинг ExPro Electricity

За оцінкою Української вітроенергетичної асоціації, у 2024 році було встановлено лише 20 МВт нових потужностей вітроенергетики. Проте на цей рік прогнози більш оптимістичні, проте інвестиційний клімат, управління ринковими та політичними ризиками залишаються ключовими для прийняття рішень. Потужність сонячних електростанцій зросла орієнтовно на 850 МВт, оцінюють в Асоціації сонячної енергетики України.

Важливо зазначити, що приблизна потужність обʼєктів ВДЕ, яка знаходиться в окупації становить близько 3,5 ГВт.

Перспективи на 2025-ий рік

Вже у березні стартує перших цьогорічний "зелений" аукціон. Нагадаємо, графік проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2025-ий рік виглядає наступним чином:

- Для 33 МВт СЕС — березень 2025 р.

- Для 100 МВт ВЕС — квітень 2025 р.

- Для 47 МВт для інших джерел — травень 2025 р.

- Для 150 МВт ВЕС — липень 2025 р.

Максимальні цінові пропозиції на цьогорічних аукціонах встановлені на рівні: 8 євроцентів за кВт·год для сонячних та вітрових електростанцій, 12 євроцентів за кВт·год для інших видів альтернативних джерел енергії.

Поки потенційні інвестори не покладають значних надій на ці аукціони, але все ж таки певні кроки для поліпшення механізму проводяться. Зокрема, завдяки закону про внесення змін до деяких законів України у сфері енергетики та у сфері теплопостачання щодо уточнення положень, пов’язаних із дією воєнного стану в Україні, що на початку лютого був підписаний Президентом Володимиром Зеленським, збільшено обсяг річної квоти підтримки до 50% на аукціонах з розподілу річної квоти підтримки, яку має право отримати суб’єкт господарювання самостійно або разом з іншими, якщо вони мають спільного кінцевого бенефіціарного власника. Також, найближчим часом очікується погашення частини боргу виробникам з ВДЕ за "зеленим" тарифом, користуючись з коштів, зекономлених "Укренерго" за тарифом на диспетчеризацію.

Вже активно відбувається девелопмент нових проєктів в рамках минулорічного аукціону "Укренерего" із закупівлі допоміжних послуг за 5-річним контрактам. В ОККО вже ввели в експлуатацію energy storage на 20 МВт, а в "Еко-Оптіма" — газову електростанцію на 4,5 МВт. Таким чином, ця історія більше про батарейки та малу газову генерацію, а не про ВДЕ. Проте саме ці технології є важливими для балансування системи та ефективності інтеграції "зеленої" енергетики в баланс.