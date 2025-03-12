Компанія Onur Group будує на Волині вітрову електростанцію (ФОТО)

Компанія Onur Group будує на Волині вітрову електростанцію на 25 вітряків. Вона матиме потужність 150 МВт. Будівельні роботи планують завершити до середини літа 2025 року.

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Про повідомила пресслужба Onur.

Зазначається, що на об’єкті вже завершили підготовчі роботи, влаштували буроін’єкційні палі та влаштували нижні шари основи під’їзних шляхів – доріг для транспортування обладнання, подальшої експлуатації та обслуговування.

Наразі відбувається підготовка фундаментів, прокладання комунікацій і підготовка майданчиків для складування компонентів вітрових електроустановок і монтажних кранів.

Повідомляється, що Onur реалізовує проєкт з будівництва вітрової електростанції для компанії OKKO.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку виділив довгостроковий кредит на суму 62 мільйони євро для фінансування будівництва вітрової електростанції у Волинській області.

Зауважимо, Onur Group з 2019 року побудувала вже 12 об’єктів альтернативної енергетики, зокрема сонячні електростанції в Хмельницькій, Житомирській та в Чернівецькій областях.

Додамо, у 2024-му році обсяг електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел (СЕС, ВЕС, біо та МГЕС) в Україні, зріс на 6,4% у порівнянні з 2023 роком — до 11 млн МВт-год. Загалом, частка ВДЕ у балансі склала майже 11%.