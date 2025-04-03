На Кіровоградщині побудують вітропарк потужністю 93 МВт

"Укргазбанк" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації (МФК) розпочав фінансування масштабного інвестиційного проєкту компанії Energy Trade Group (ETG), у ході реалізації якого на Кіровоградщині буде зведено вітропарк потужністю 93 МВт. Загальна сума фінансування проєкту становить 26 млн євро.

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Про це йдеться у прес-релізі "Укргазбанку" (UGB).

Зазначається, що даний проєкт є першим для банку у 2025 році у сфері вітроенергетики та має стратегічне значення для енергетичної незалежності України. Перша черга будівництва передбачає встановлення 3 вітротурбін виробництва компанії Vestas потужністю 18,6 МВт.

"UGB пишається тим, що є частиною цього знакового проєкту. Наше прагнення до сталого розвитку та підтримка зелених ініціатив відображають нашу місію як екобанку. Ми вдячні ЄБРР та МФК за їхню підтримку у цьому важливому проєкті, а компанії ETG – за довіру та вибір UGB як партнера", – зазначив Родіон Морозов, виконуючий обов’язки голови правління "Укргазбанку".

За інформацією банку, фінансування здійснюється з використанням інноваційних фінансових програм, включаючи "Механізм розподілу ризику" та "Механізм підтримки енергоефективності та безпеки" від Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна сума фінансування становить 26 млн євро.

Цей проєкт сприятиме скороченню викидів парникових газів, адже вітропарк забезпечить чисту енергію для тисяч споживачів, зміцнюючи енергетичну незалежність України.

"Цього року ETG має амбітні плани щодо власної генерації для забезпечення енергетичної незалежності наших бізнес-клієнтів", – прокоментував інвестиційний проєкт Володимир Шведкий, СЕО компанії ETG.

Нагадаємо, вітропарк у Закарпатській області, який розпочав роботу на початку 2024 року, виробив перший мільйон кВт/год електроенергії. У межах проєкту продовжується розбудова інфраструктури та збільшення обсягу генерації.