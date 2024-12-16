Ветропарк на Закарпатье произвел первый миллион кВт/ч электроэнергии

Ветропарк в Закарпатской области, начавший работу в начале 2024 года, произвел первый миллион кВт/ч электроэнергии. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры и увеличение объема генерации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Также он напомнил, что на Волыни продолжается строительство ветровой электростанции, которая будет состоять из более чем 20 ветротурбин. Кроме того, в Хмельницкой области завершают возведение одной из двух ветрогенерирующих установок мощностью 2 МВт, которую планируют ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.

По словам замруководителя ОП, каждый из этих проектов реализуется инвесторами непосредственно в общинах при поддержке ОВА с соблюдением необходимых экологических норм.

Никита подчеркнул, что одним из приоритетных направлений развития и укрепления украинской энергосистемы в условиях войны остается электрогенерация из возобновляемых источников, среди которых важное место занимают ветровые электростанции. В то же время развитие системы электрогенерации из возобновляемых источников – одно из обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз, которое государство реализует несмотря на военное положение.

Добавим, что в 2024 году в Украине было установлено около 44,6 МВт ветровых электростанций, тогда как в 2023 году установленная мощность новых ВЭС составила 238 МВт.

Напомним, согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), по состоянию на начало 2024 года, общая установленная мощность украинских ВЭС составляла 1,9 ГВт, из которых 71% расположены на временно оккупированной территории. В 2022–2024 гг. в эксплуатацию было введено три новых ВЭС мощностью 238 МВт, в том числе – ветроэлектростанцию в Николаевской области.

Также сообщалось, что на Львовщине уже более полугода работает крупнейшая на западе Украины ветровая электростанция. Она генерирует 5% от всего потребления области и способна полностью обеспечить энергией три города величиной с Самбор.