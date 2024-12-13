Директор Elementum Energy Ольга Рыбачук рассказала, как "зеленая" генерация может покрыть дефицит в энергосистеме

Полный объем дефицита в энергосистеме – это проекты, которые либо готовы к старту строительства в этом году, либо будут готовы к концу следующего года. Если поставить развитие ветровой генерации в приоритет, то следующая зима будет гораздо проще, чем нынешняя.

Об этом заявила директор компании Elementum Energy Ольга Рыбачук во время выступления на прошедшем 12 декабря GET Business Festival 2024, передает корреспондент Delo.ua.

"Зеленая генерация" в Украине составляет 12% общих мощностей

"Наша компания сегодня — одна из крупнейших производителей в восстановительном секторе. Мы — британская компания, но наш основной фокус — это Украина, а именно восстановительный сектор энергетики в Украине", — рассказала Рыбачук.

По ее словам, Elementum Energy – одна из немногих компаний, которые строили во время большой войны. Их Днестровская ветроэлектростанция, которая находится в Одесской области, при недавнем блекауте в Одессе питала более 25% общей потребности региона. Это говорит о том, что восстановительная "зеленая" генерация – не просто определенный нишевый сегмент, как все привыкли думать до начала большой войны. Это отрасль и тот сектор, который способен обеспечивать доминирующую роль и доминирующую поддержку в энергосистеме.

GET Business Festival прошел 12 декабря. Фото: Delo.ua

"Это то, с чего следует начинать, потому что на сегодняшний день "зеленая" генерация в Украине — это 12% общих установленных мощностей", — подчеркнула Рыбачук.

Также она подчеркнула, что если говорить о крупных промышленных странах, экономики которых в 10 раз превышают украинскую, то у них доля "зеленой" генерации составляет около 60%. Это Германия, Испания. В Украине – 12%.

"В этом контексте было бы важно начинать с изменения мировоззрения, что возобновляемая энергетика — это не такой сегмент, который хорошо иметь для экологических целей или вообще для балансировки системы. Это вполне мощная надежная промышленная технология, обеспечивающая устойчивый и стабильный объем мощности в сети", — заявила директор компании.

Потерянные мощности можно заместить ветровой генерацией

На сегодняшний день 9 гигаватт мощности были повреждены и частично уничтожены апрельско-мартовскими атаками России.

Сейчас ориентировочный дефицит системы — это 3-4 гигаватта, и если говорить о готовности "зеленой", а именно ветровой генерации заместить эту утраченную мощность, то на сегодня около 4 гигаватт ветра, то есть полный объем дефицита — это проекты, которые либо готовы к старту строительства в этом году или будут готовы к концу следующего года.

"Соответственно, все потерянные мощности могут быть замещены ветровой генерацией", – пояснила Рыбачук.

Она подчеркнула, что это технология, требующая балансировки, установки систем накопления. У нее есть определенные ограничения, но однозначно – это тот вид технологий, которые могут быть очень быстрым бустером восстановления, потому что в отличие от тепловой или атомной, которая строится годами, десятилетиями, ветровая генерация, когда она готова к строительству, может быть запущена в сеть за год. Полтора, если это крупный промышленный объект.

"Условно говоря, если мы приоритизируем это направление, следующая зима будет, очевидно, сильно проще, чем нынешняя", — подытожила директор Elementum Energy.