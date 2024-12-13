Директорка Elementum Energy Ольга Рибачук розповіла, як "зелена" генерація може покрити дефіцит в енергосистемі

Повний об'єм дефіциту в енергосистемі - це проєкти, які або готові до старту будівництва цьогоріч, або будуть готові до кінця наступного року. Якщо поставити розвиток вітрової генерації в пріоритет, то наступна зима буде значно простішою, ніж цьогорічна.

Про це заявила директорка компанії Elementum Energy Ольга Рибачук під час виступу на GET Business Festival 2024, який пройшов 12 грудня, передає кореспондент Delo.ua.

"Зелена генерація" в Україні складає 12% загальних потужностей

"Наша компанія на сьогодні - одна з найбільших виробників у відновлювальному секторі. Ми – британська компанія, але наш основний фокус – це Україна, а саме відновлювальний сектор енергетики в Україні", - розповіла Рибачук.

За її словами, Elementum Energy - одна з небагатьох компаній, що будує під час великої війни. Дністровська вітроелектростанція, яка знаходиться в Одеській області і належить Elementum Energy, за часів нещодавнього блекауту в Одесі живила понад 25% загальної потреби регіону. Це говорить про те, що відновлювальна "зелена" генерація - не просто певний нішевий сегмент, як всі звикли думати до початку великої війни. Це та галузь і той сектор, який здатний забезпечувати домінуючу роль і домінуючу підтримку в енергосистемі.

GET Business Festival пройшов 12 грудня. Фото: Delo.ua

"Це те, з чого варто починати, тому що на сьогодні "зелена" генерація в Україні – це 12% загальних встановлених потужностей", - підкреслила Рибачук.

Також вона наголосила, що якщо говорити про великі промислові країни, економіки яких в 10 разів перевищують українську, то у них частка "зеленої" генерації складає близько 60%. Це Німеччина, Іспанія. В Україні – 12%.

"В цьому контексті було би важливо починати зі зміни світобачення і світогляду, що відновлювана енергетика - це не такий сегмент, який добре мати для екологічних цілей чи загалом для балансування системи. Це цілком потужна надійна промислова технологія, яка забезпечує стійкий і стабільний об'єм потужності в мережі", - заявила директорка компанії.

Втрачені потужності можна замістити вітровою генерацією

На сьогодні 9 гігават потужності були пошкоджені і частково знищені квітнево-березневими атаками Росії.

Наразі орієнтовний дефіцит системи - це 3-4 гігавати, і якщо говорити про готовність "зеленої", а саме вітрової генерації замістити цю втрачену потужність, то станом на сьогодні близько 4 гігават вітру, тобто повний об'єм дефіциту - це проєкти, які або готові до старту будівництва в цьому році, або будуть готові до кінця наступного року.

"Відповідно, всі втрачені потужності можуть бути заміщені вітровою генерацією", - пояснила Рибачук.

Вона наголосила, що це технологія, яка потребує балансування, встановлення систем накопичення. В неї є певні обмеження, але однозначно - це той вид технологій, які можуть бути дуже швидким бустером відновлення, тому що на відміну від теплової чи атомної, яка будується роками, десятиліттями, вітрова генерація, коли вона готова до будівництва, може бути запущена в мережу за рік. Півтора, якщо це великий промисловий об'єкт.

"Умовно кажучи, якщо ми пріоритизуємо цей напрям, наступна зима буде, очевидно, сильно простішою, ніж цьогорічна", - підсумувала директорка Elementum Energy.