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АМКУ дозволив групі OKKO придбати проєкт вітроелектростанції на Волині: що відомо

вітроелектростанція
ОККО купує проєкт ВЕС у Волинській області. / Вікіпедія

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні 5 червня надав дозвіл групі компаній ОККО на придбання проєкту вітроелектростанції у Волинській області потужністю 192 МВт.

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Про це інформує Delo.ua  з посиланням на відповідне рішення АМКУ.

Антимонопольний комітет дозволив компанії GNG Retail Limited прямо та опосередковано (через ТОВ "ОККО-Драйв") отримати контроль над ТОВ "Волинь Вест Вінд-1". Також "ОККО-Драйв", дочірня компанія холдингу ОККО, отримала контроль над ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3".

Всі три угоди передбачають придбання часток у статутному капіталі товариств, що забезпечує понад 50% голосів у його вищому органі управління.

За даними Youcontrol, 50% компанії "Волинь Вест Вінд-1" належить акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інко Капітал", 40% — компанії "С Енд К Менеджемнт (Кіпр) Лімітед", ще 10% — кіпрській "Енокс Трейдінг Лімітед".

90 % "Волинь Вест Вінд-2" належить акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інко Капітал", 10% — ТОВ "Компанія з управління активами "ЮДП Ессет Менеджмент".

Кінцевими бенефіціарними власниками цих двох товариств є Сергій Євтушенко та Костянтин Євтушенко.

Водночас 20% "Волинь Вест Вінд-3" володіє той самий фонд — "Інко Капітал", а решта 80% належить компанії з управління активами "ЮДП Ессет Менеджмент". Її кінцевим бенефіціаром є Василь Хмельницький.

У всіх трьох компаній основним видом діяльності зазначено виробництво електроенергії.

Нагадаємо, група компаній "Еко-Оптіма", яка належить Зіновію Козицькому, планує побудувати новий вітровий парк поблизу Белза у Львівській області потужністю до 100 МВт.

Автор:
Тетяна Ковальчук