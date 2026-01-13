Инвесткомпания UDP Renewables построит две ВЭС на Волыни: что известно о проектах

Украинская инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики UDP Renewables планирует построить две ветроэлектростанции (ВЭС) на Волыни мощностью по 20 МВт каждая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Инвестор фокусируется на двух локациях, создав для каждого отдельное предприятие. Проекты получили названия "Поморовская ветроэлектростанция" и "Устилужская ветроэлектростанция".

Вот основные технические характеристики будущих станций:

каждая ВЭС получит мощность по 20 МВт, что в сумме даст 40 МВт дополнительной энергии для системы;

ежегодно каждая станция сможет производить около 68 тыс. МВт-ч экологически чистого электричества;

рассматривается возможность установки сверхмощных ветротурбин – от 4,5 МВт до 8,0 МВт каждая.

Подготовительные работы уже продолжаются: ООО "Поморовская ветроэлектростанция" было зарегистрировано 7 месяцев назад, а "Устилужская ветроэлектростанция" официально появилась в реестрах 3 месяца назад.

О UDP Renewables

UDPR – украинская инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики, разрабатывающая проекты "под ключ". Это включает: юридическую и техническую проверку земельного участка, проведение due diligence, предоставление земельного статуса, проектирование, подготовку технической документации, получение " зеленого тарифа ", инжиниринг, снабжение, строительство, обслуживание и сервис при эксплуатации.

По данным YouControl, компания была зарегистрирована в июне 2017 года. Ее конечными бенефициарными владельцами являются Сергей и Константин Евтушенко.

Ранее сообщалось, что норвежская фирма планирует возвести в Ровенской области две ветровые электростанции, которые будут иметь 9-12 турбин, каждая из которых будет генерировать 7 МВт электроэнергии.