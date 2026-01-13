Інвесткомпанія UDP Renewables побудує дві ВЕС на Волині: що відомо про проєкти

Українська інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики UDP Renewables планує побудувати дві вітроелектростанції (ВЕС) на Волині, потужністю по 20 МВт кожна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Інвестор фокусується на двох локаціях, створивши для кожної окреме підприємство. Проєкти отримали назви "Поромівська вітроелектростанція" та "Устилузьку вітроелектростанція".

Ось основні технічні характеристики майбутніх станцій:

кожна ВЕС матиме потужність по 20 МВт, що в сумі дасть 40 МВт додаткової енергії для системи;

щорічно кожна станція зможе виробляти близько 68 тис. МВт-год екологічно чистої електрики;

розглядається можливість встановлення надпотужних вітротурбін — від 4,5 МВт до 8,0 МВт кожна.

Підготовчі роботи вже тривають: ТОВ "Поромівська вітроелектростанція" було зареєстровано 7 місяців тому, а "Устилузька вітроелектростанція" офіційно з’явилася в реєстрах 3 місяці тому.

Про UDP Renewables

UDPR — українська інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики, яка розроблює проекти "під ключ". Це включає: юридичну та технічну перевірку земельної ділянки, проведення due diligence, надання земельного статусу, проектування, підготовку технічної документації, отримання "зеленого тарифу", інжиніринг, постачання, будівництво, обслуговування та сервіс під час експлуатації.

За даними YouControl, компанія була зареєстрована у червні 2017 року. Її кінцевими бенефіціарними власниками є Сергій та Костянтин Євтушенко.

Раніше повідомлялося, що норвезька фірма планує звести на Рівненщині дві вітрові електростанції, які матимуть 9-12 турбін, кожна з яких генеруватиме 7 МВт електроенергії.