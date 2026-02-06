OKKO достроково запустила ВЕС на Волині: 100 тисяч споживачів отримають додаткові години електроенергії

Група компаній ОККО достроково запустила у Волинській області вітрову електростанцію (ВЕС) потужністю 90 МВт. Вже понад тиждень станція передає електроенергію в загальну мережу безкоштовно.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він пояснив, що через морози, роботу вітропарку розпочали раніше, аніж була запланована комерційна експлуатація обʼєкту.

"Вже більше тижня ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України з метою мінімізації дефіцитів, що виникли у поточних умовах", — зазначив Герус.

За його словами, робота цієї ВЕС забезпечить кілька додаткових годин електропостачання для понад 100 тис. українців. У лютому заплановане введення в експлуатацію ще 60 МВт, а в першій половині наступного року ще додаткові 190 МВт обʼєктів ВЕС.

Раніше АМКУ надав дозвіл групі компаній ОККО на придбання проєкту вітроелектростанції у Волинській області потужністю 192 МВт.