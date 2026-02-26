Від АЗС до вітропарків: ОККО інвестувала $515 млн за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення група компаній ОККО інвестувала у розвиток $515 млн. Про це в коментарі Delo.ua розповів СЕО групи Василь Даниляк у межах спецпроєкту "4 роки великої війни — 4 уроки витримки".

"За чотири роки повномасштабної війни група ОККО сплатила до бюджету майже 70 млрд грн податків. Окрім цього, компанія спрямувала 3,8 млрд грн фінансової допомоги на підтримку ЗСУ, відновлення зруйнованої інфраструктури та гуманітарні проєкти. Паралельно за цей самий період ОККО інвестувала суму, еквівалентну $515 млн у розвиток власних бізнес-проєктів — як у традиційному для компанії паливному ритейлі, так і в нових сегментах економіки", — сказав топменеджер.

За його словами, протягом 2022-2023 років група ОККО зосередила значні зусилля на стабілізації ринку нафтопродуктів, налагодженні нових логістичних маршрутів постачання пального та забезпеченні безперебійної роботи мережі АЗК в умовах воєнного стану.

Внаслідок бойових дій було пошкоджено понад 50 АЗК компанії, частину з них довелося закрити, ще частина опинилася на тимчасово окупованих територіях. Від ворожих атак постраждали також нафтобази, а доступ до Херсонської нафтоперевалки, придбаної напередодні війни, досі відсутній.

ОККО також реалізувала масштабний ребрендинг АЗК: оновлення інтер’єрів та екстер’єрів, оптимізацію простору, впровадження сучасного обладнання й технологій. За останні три роки такі роботи проведено більш ніж на 100 АЗК, інвестиції перевищили $50 млн.

Основний обсяг інвестицій у 2022–2025 роках, особливо впродовж останніх двох років, компанія спрямувала у напрямки, які розвиває паралельно з флагманським бізнесом, — енергетику та агропромисловий комплекс.

ОККО реалізує низку проєктів, спрямованих на розвиток відновлюваної генерації та підвищення стійкості енергосистеми України. Серед них — масштабні проєкти зі створення об’єктів вітрової енергетики. Йдеться про довгострокову інфраструктурну інвестицію, що формує основу для енергетичної незалежності та сталого розвитку в майбутньому.

Реалізація проєктів відбувається поетапно та з урахуванням безпекових факторів. Загальні інвестиції у перший проєкт становили близько €200 млн, а впродовж наступних 4–5 років планується інвестувати в енергетику ще орієнтовно €750 млн. Крім того, компанія стала однією з перших в Україні, хто реалізував проєкт із встановлення промислових систем зберігання електроенергії, та розвиває цей напрям бізнесу.

Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями

Даниляк розповів, що для цих проєктів ОККО залучила фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, а також Чорноморського банку торгівлі та розвитку. Загалом протягом повномасштабної війни компанія уже залучила або фінально близька до залучення приблизно $500 млн довгострокового фінансування від міжнародних фінансових інституцій.

У червні 2024 року на Конференції з відновлення України в Берліні ОККО та ЄБРР підписали кредитну угоду на €60 млн для будівництва заводу з виробництва біоетанолу. Підприємство потужністю 85 тис. тонн біоетанолу на рік (а також 40 тис. тонн кормових продуктів) має запрацювати до кінця 2026 року.

Паралельно в межах цієї ж конференції компанія уклала кредитну угоду з ЄБРР, МФК та ЧБТР щодо фінансування першого вітрового енергетичного проєкту на суму €157 млн євро. Наступним кроком стало підписання у 2025 році в Римі мандатних листів із тими ж з інституціями про фінансування другого вітрового проєкту обсягом €218 млн євро. Серед інших інвестиційних проєктів — розвиток агробізнесу та земельного банку, видобуток природного газу, оснащення АЗК сонячними електростанціями, а також розбудова мережі швидкісних електрочарджерів.

Про ОККО

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Нагадаємо, ОККО Group розпочала будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.