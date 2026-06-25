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ЕБРР выделит 50 млн евро на строительство ветропарка OKKO на Волыни

ЕБРР выделит 50 млн евро на строительство ветропарка OKKO на Волыни
ЕБРР выделит 50 млн евро на строительство ветропарка OKKO на Волыни

Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн евро кредит на строительство ветровой электростанции мощностью 189 МВт в Волынской области. Проект реализуют компании, входящие в группу OKKO.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ориентировочный план действий ЕБРР на Конференции по восстановлению Украины URC 2026.

Соглашение планируется подписать в рамках конференции. Средства получат ООО Волынь Вест Винд-2 и ООО Волынь Вест Винд-3, которые реализуют проект ветровой электростанции мощностью 189 МВт.

Общий объем долгового финансирования составляет 191,3 млн. евро. Средства предоставят пять международных финансовых учреждений:

  • ЕБРР – до 50 млн евро;
  • IFC - 42 млн евро;
  • BSTDB;
  • BI Ukraine Limited;
  • Swedfund International AB.

Проект получит гарантийную поддержку и техническую помощь в рамках программы Ukraine Investment Framework Hi-Bar Европейского Союза.

Привлеченное финансирование будет направлено на закупку ветровых турбин, строительство инфраструктуры электростанции, проведение гражданских и электротехнических работ, а также создание сопутствующей инфраструктуры.

Заемщики находятся под контролем VI.AN Holding, входящей в состав OKKO Group.

Ранее ЕБРР уже одобрил выделение до 50 млн евро на этот проект, а IFC согласовала кредит в размере 42 млн евро.

Напомним, ОККО планирует построить новую ветровую электрическую станцию мощностью до 80 МВт на территории Сокальской территориальной громады Шептицкого района Львовской области (за пределами населенных пунктов).

Автор:
Татьяна Гойденко