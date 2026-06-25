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ЕБРР выделит 50 млн евро на строительство ветропарка OKKO на Волыни
Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн евро кредит на строительство ветровой электростанции мощностью 189 МВт в Волынской области. Проект реализуют компании, входящие в группу OKKO.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ориентировочный план действий ЕБРР на Конференции по восстановлению Украины URC 2026.
Соглашение планируется подписать в рамках конференции. Средства получат ООО Волынь Вест Винд-2 и ООО Волынь Вест Винд-3, которые реализуют проект ветровой электростанции мощностью 189 МВт.
Общий объем долгового финансирования составляет 191,3 млн. евро. Средства предоставят пять международных финансовых учреждений:
- ЕБРР – до 50 млн евро;
- IFC - 42 млн евро;
- BSTDB;
- BI Ukraine Limited;
- Swedfund International AB.
Проект получит гарантийную поддержку и техническую помощь в рамках программы Ukraine Investment Framework Hi-Bar Европейского Союза.
Привлеченное финансирование будет направлено на закупку ветровых турбин, строительство инфраструктуры электростанции, проведение гражданских и электротехнических работ, а также создание сопутствующей инфраструктуры.
Заемщики находятся под контролем VI.AN Holding, входящей в состав OKKO Group.
Ранее ЕБРР уже одобрил выделение до 50 млн евро на этот проект, а IFC согласовала кредит в размере 42 млн евро.
Напомним, ОККО планирует построить новую ветровую электрическую станцию мощностью до 80 МВт на территории Сокальской территориальной громады Шептицкого района Львовской области (за пределами населенных пунктов).