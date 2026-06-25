ЕБРР выделит 50 млн евро на строительство ветропарка OKKO на Волыни

Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн евро кредит на строительство ветровой электростанции мощностью 189 МВт в Волынской области. Проект реализуют компании, входящие в группу OKKO.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ориентировочный план действий ЕБРР на Конференции по восстановлению Украины URC 2026.

Соглашение планируется подписать в рамках конференции. Средства получат ООО Волынь Вест Винд-2 и ООО Волынь Вест Винд-3, которые реализуют проект ветровой электростанции мощностью 189 МВт.

Общий объем долгового финансирования составляет 191,3 млн. евро. Средства предоставят пять международных финансовых учреждений:

ЕБРР – до 50 млн евро;

IFC - 42 млн евро;

BSTDB;

BI Ukraine Limited;

Swedfund International AB.

Проект получит гарантийную поддержку и техническую помощь в рамках программы Ukraine Investment Framework Hi-Bar Европейского Союза.

Привлеченное финансирование будет направлено на закупку ветровых турбин, строительство инфраструктуры электростанции, проведение гражданских и электротехнических работ, а также создание сопутствующей инфраструктуры.

Заемщики находятся под контролем VI.AN Holding, входящей в состав OKKO Group.

Ранее ЕБРР уже одобрил выделение до 50 млн евро на этот проект, а IFC согласовала кредит в размере 42 млн евро.

Напомним, ОККО планирует построить новую ветровую электрическую станцию мощностью до 80 МВт на территории Сокальской территориальной громады Шептицкого района Львовской области (за пределами населенных пунктов).