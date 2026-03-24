ОККО выкупило у тернопольского чиновника компанию, планировавшую построить ВЭС

ОККО выкупило проект ВЭС

Группа компаний OKKO выкупила ООО "Юа Ренерджи", планировавшее построить ВЭС мощностью 272 МВт в Тернопольской области.

По данным аналитической системы YouControl, произошли изменения в составе учредителей ООО "Юа Ренерджи": вместо "Элизиум ЮА" и "Схолы" стало   ООО "Винд Солар Инвест" .   Конечный бенефициарный владелец отныне   Виталий Антонов .   Руководителем стал Сергей Заяц.

Владельцами "Юа Ренерджи" были Юлия Почтенная и Александр Наклонный. В частности, Александр Поклоние является местным предпринимателем, в 2015-2019 годах он был главой Тернопольской районной государственной администрации . Также Наклонный ранее имел отношение к партии "Европейская солидарность", в частности был помощником народного депутата Тараса Юрика и возглавлял районную организацию партии.

О планах "Юа Ренерджи"

ООО "ЮА Ренерджи" планировало построить ВЭС в восточной части Тернопольской области – между поселком Подволочиск и городом Скалат, общей мощностью до 272 МВт (40 ветроэнергетических установок).

Проектом также было предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и коммуникационной сети протяженностью до 70 км, ряда обслуживающих и вспомогательных зданий.

О ОККО

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнефтегаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом "ОККО", насчитывающий около 400 автозаправочных комплексов.

Основателем и конечным бенефициаром группы Виталий Антонов.

С начала полномасштабного вторжения группа компаний ОККО инвестировала в развитие $515 млн, рассказывал СЕО группы Василий Даниляк.

Основной объем инвестиций в 2022–2025 годах, особенно за последние два года, компания направила в направления, которые развивает параллельно с флагманским бизнесом, — энергетику и агропромышленный комплекс.

ОККО реализует ряд проектов, направленных на развитие возобновляемой генерации и повышение устойчивости энергосистем Украины. Среди них – масштабные проекты по созданию объектов ветровой энергетики. Речь идет о долгосрочной инфраструктурной инвестиции, которая формирует основу для энергетической независимости и устойчивого развития в будущем.

Реализация проектов происходит поэтапно и с учетом факторов безопасности. Общие инвестиции в первый проект составили около €200 млн, а в течение следующих 4–5 лет планируется инвестировать в энергетику еще ориентировочно €750 млн. Кроме того, компания стала одной из первых в Украине, реализовавших проект по установке промышленных систем хранения электроэнергии, и развивает это направление бизнеса.

Автор:
Светлана Манько