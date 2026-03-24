Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Готівковий курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ОККО викупило у тернопільського чиновника компанію, яка планувала побудувати ВЕС

вітрова електростанція
ОККО викупило проєкт ВЕС / Depositphotos

Група компаній OKKO викупила ТОВ "Юа Ренерджі", яке планувало побудувати ВЕС потужністю 272 МВт у Тернопільській області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

За даними аналітичної системи YouControl, відбулись зміни у складі засновників  ТОВ "Юа Ренерджі": замість "Елізіум ЮА" та "Схоли" стало ТОВ "Вінд Солар Інвест". Кінцевий бенефіціарний власник відтепер Віталій Антонов. Керівником став Сергій Заяць.

Власниками "Юа Ренерджі" були Юлія Поважна і Олександр Похилий. Зокрема,Олександр Похилийє місцевим підприємцем, у 2015-2019 роках він був головою Тернопільської районної державної адміністраціїТакож Похилий раніше мав стосунок до партії "Європейська солідарність", зокрема був помічником народного депутата Тараса Юрика та очолював районну організацію партії.

Про плани "Юа Ренерджі"

ТОВ "ЮА Ренерджі" планувало побудувати ВЕС у східній частині Тернопільської області – між селищем Підволочиськ і містом Скалат, загальною потужністю до 272 МВт (40 вітроенергетичних установок).

Проєктом також було передбачене будівництво трансформаторної підстанції і комунікаційної мережі завдовжки до 70 км, низки обслуговуючих та допоміжних будівель.

Про ОККО

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Від початку повномасштабного вторгнення група компаній ОККО інвестувала у розвиток $515 млн, розповідав СЕО групи Василь Даниляк 

Основний обсяг інвестицій у 2022–2025 роках, особливо впродовж останніх двох років, компанія спрямувала у напрямки, які розвиває паралельно з флагманським бізнесом, — енергетику та агропромисловий комплекс.

ОККО реалізує низку проєктів, спрямованих на розвиток відновлюваної генерації та підвищення стійкості енергосистеми України. Серед них — масштабні проєкти зі створення об’єктів вітрової енергетики. Йдеться про довгострокову інфраструктурну інвестицію, що формує основу для енергетичної незалежності та сталого розвитку в майбутньому.

Реалізація проєктів відбувається поетапно та з урахуванням безпекових факторів. Загальні інвестиції у перший проєкт становили близько €200 млн, а впродовж наступних 4–5 років планується інвестувати в енергетику ще орієнтовно €750 млн. Крім того, компанія стала однією з перших в Україні, хто реалізував проєкт із встановлення промислових систем зберігання електроенергії, та розвиває цей напрям бізнесу.

Автор:
Світлана Манько