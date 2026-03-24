ОККО викупило у тернопільського чиновника компанію, яка планувала побудувати ВЕС

Група компаній OKKO викупила ТОВ "Юа Ренерджі", яке планувало побудувати ВЕС потужністю 272 МВт у Тернопільській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

За даними аналітичної системи YouControl, відбулись зміни у складі засновників ТОВ "Юа Ренерджі": замість "Елізіум ЮА" та "Схоли" стало ТОВ "Вінд Солар Інвест". Кінцевий бенефіціарний власник відтепер Віталій Антонов. Керівником став Сергій Заяць.

Власниками "Юа Ренерджі" були Юлія Поважна і Олександр Похилий. Зокрема,Олександр Похилийє місцевим підприємцем, у 2015-2019 роках він був головою Тернопільської районної державної адміністрації. Також Похилий раніше мав стосунок до партії "Європейська солідарність", зокрема був помічником народного депутата Тараса Юрика та очолював районну організацію партії.

Про плани "Юа Ренерджі"

ТОВ "ЮА Ренерджі" планувало побудувати ВЕС у східній частині Тернопільської області – між селищем Підволочиськ і містом Скалат, загальною потужністю до 272 МВт (40 вітроенергетичних установок).

Проєктом також було передбачене будівництво трансформаторної підстанції і комунікаційної мережі завдовжки до 70 км, низки обслуговуючих та допоміжних будівель.

Про ОККО

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Від початку повномасштабного вторгнення група компаній ОККО інвестувала у розвиток $515 млн, розповідав СЕО групи Василь Даниляк

Основний обсяг інвестицій у 2022–2025 роках, особливо впродовж останніх двох років, компанія спрямувала у напрямки, які розвиває паралельно з флагманським бізнесом, — енергетику та агропромисловий комплекс.

ОККО реалізує низку проєктів, спрямованих на розвиток відновлюваної генерації та підвищення стійкості енергосистеми України. Серед них — масштабні проєкти зі створення об’єктів вітрової енергетики. Йдеться про довгострокову інфраструктурну інвестицію, що формує основу для енергетичної незалежності та сталого розвитку в майбутньому.

Реалізація проєктів відбувається поетапно та з урахуванням безпекових факторів. Загальні інвестиції у перший проєкт становили близько €200 млн, а впродовж наступних 4–5 років планується інвестувати в енергетику ще орієнтовно €750 млн. Крім того, компанія стала однією з перших в Україні, хто реалізував проєкт із встановлення промислових систем зберігання електроенергії, та розвиває цей напрям бізнесу.