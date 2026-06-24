ВЕС у Карпатах: інвестору надали землю на Ліснівському хребті

Яремчанська міська рада ухвалила рішення, які фактично відкривають шлях до підготовки будівництва вітроелектростанції у високогірній частині Карпат. Інвестору надали у користування частину Ліснівського хребта для проведення підготовчих робіт.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Будівництво вітряків у Карпатах

Передумови для будівництва комплексу вітрових електростанцій у високогірній частині Карпат отримали новий розвиток. Яремчанська міська рада ухвалила низку рішень, які відкривають шлях до реалізації проєкту на території громади.

Зокрема, компанії ТзОВ "Яремче Вінд Енерджі", яка виступає інвестором проєкту, надали в користування частину Ліснівського хребта поблизу гори Сиголка. Ділянку планують використовувати для транспортування будівельних матеріалів, прокладання ліній електропередач та проведення вітровимірювальних робіт.

Ще на початку березня у селі Микуличин відбулися громадські слухання щодо будівництва вітроелектростанції. Проєкт передбачає встановлення близько 20 вітрових турбін на полонинах поблизу гір Сиголка, Горда та Товстий. За результатами обговорень більшість присутніх мешканців громади підтримала ініціативу. Після цього міська рада та інвестор підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку вітроенергетики.

У травні депутати також затвердили технічну документацію щодо встановлення земельного сервітуту на ділянку площею 0,6 га неподалік гори Сиголка. Землю передали компанії в користування строком на два роки для проведення підготовчих робіт, зокрема транспортування обладнання та матеріалів, прокладання електромереж і встановлення щогли для вимірювання сили та напрямку вітру.

Зазначена територія є частиною земельної ділянки площею 9,9 га, яка перебуває у комунальній власності Яремчанської громади. Для реалізації проєкту її цільове призначення було змінено із земель запасу на землі сільськогосподарського призначення.

У міській раді наголошують, що сервітут необхідний для проведення комплексних досліджень, які мають підтвердити доцільність будівництва вітропарку. За словами представників інвестора, протягом року на території майбутньої ВЕС проводитимуться вітрові та екологічні дослідження в усі сезони. У разі позитивних результатів будівництво вітроелектростанції можуть розпочати наприкінці 2027 року.

Нагадаємо, у Житомирській області стартували громадські обговорення будівництва вітряного парку "Ємільчине" з потужністю до 15 МВт. Нова ВЕС щорічно вироблятиме до 46 ГВт·год енергії.