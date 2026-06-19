На Житомирщині планують збудувати нову вітроелектростанцію потужністю до 15 МВт: деталі проєкту

У Житомирській області стартували громадські обговорення будівництва вітряного парку "Ємільчине" з потужністю до 15 МВт. Нова ВЕС щорічно вироблятиме до 46 ГВт·год енергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Проєкт реалізують на території Ємільчинської селищної громади Звягельського району за межами населених пунктів.

Деталі проєкту

Згідно з проєктною документацією, вітропарк включатиме до трьох вітроенергетичних установок одиничною потужністю до 5 МВт кожна. Висота башт становитиме до 140 метрів, а діаметр ротора – до 193 метрів. Загальна встановлена потужність майбутньої ВЕС складе до 15 МВт, а очікуваний річний виробіток електроенергії – до 46 ГВт·год.

Також проєкт передбачає:

будівництво технологічних проїздів;

під'їзних шляхів для спеціалізованого транспорту;

кабельних ліній електропередачі 35 кВ;

ліній зв'язку.

Наразі тривають громадські обговорення в межах процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД). Після завершення процедури ОВД проєкт зможе перейти до наступних етапів погодження та реалізації.

Про замовника проєкту

Замовником проєкту виступає ТОВ "Вітряний парк "Ємільчине". За даними YouControl, компанія зареєстрована у грудні 2024 року, спеціалізується на виробництві електроенергії з відновлюваних джерел. Розмір статутного капіталу складає 531 500 грн. Її власником та кінцевим бенефіціаром є Микола Герасименко.



Раніще повідомлялося, що У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк". Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт.