На Житомирщині планують звести нову вітроелектростанцію потужністю 57 МВт: деталі проєкту

У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк". Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт. Загальна встановлена потужність вітроелектростанції становитиме 57 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Згідно з документацією, остаточні моделі турбін визначатимуться на етапі робочого проєктування. Передбачені технічні характеристики включають такі параметри:

висота башти від 120 до 180 метрів;

діаметр ротора до 180 метрів;

максимальна висота вітроенергетичної установки до крайньої точки лопаті до 179 метрів.

Очікується, що щорічна генерація електроенергії ВЕС становитиме близько 140–180 тисяч МВт-год. Передача електроенергії здійснюватиметься кабельними лініями 35 кВ до підстанцій 35/110 кВ у Гришковецькій громаді Бердичівського району. Площа земельних ділянок, відведених під проєкт, становить 16,3 гектара.

Про "Бердичівський Вінд Парк"

ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" зареєстроване у червні 2024 року у селі Половецьке Бердичівського району Житомирської області.

За даними YouControl, засновниками та кінцевими бенефіціарними власникаками омпанії є Костянтин Тищенко та Всеволод Тищенко, яким належить по 50% статутного капіталу.

Основним напрямком діяльності ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" є виробництво електроенергії, його уставний фонд складає 10 тисяч гривень.

