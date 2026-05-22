- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На Житомирщині планують звести нову вітроелектростанцію потужністю 57 МВт: деталі проєкту
У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк". Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт. Загальна встановлена потужність вітроелектростанції становитиме 57 МВт.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.
Згідно з документацією, остаточні моделі турбін визначатимуться на етапі робочого проєктування. Передбачені технічні характеристики включають такі параметри:
- висота башти від 120 до 180 метрів;
- діаметр ротора до 180 метрів;
- максимальна висота вітроенергетичної установки до крайньої точки лопаті до 179 метрів.
Очікується, що щорічна генерація електроенергії ВЕС становитиме близько 140–180 тисяч МВт-год. Передача електроенергії здійснюватиметься кабельними лініями 35 кВ до підстанцій 35/110 кВ у Гришковецькій громаді Бердичівського району. Площа земельних ділянок, відведених під проєкт, становить 16,3 гектара.
Про "Бердичівський Вінд Парк"
ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" зареєстроване у червні 2024 року у селі Половецьке Бердичівського району Житомирської області.
За даними YouControl, засновниками та кінцевими бенефіціарними власникаками омпанії є Костянтин Тищенко та Всеволод Тищенко, яким належить по 50% статутного капіталу.
Основним напрямком діяльності ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" є виробництво електроенергії, його уставний фонд складає 10 тисяч гривень.
Нагадаємо, на Тернопільщині у Скалатській громаді ТОВ "Вихор 2" збудує нову вітрову електростанцію потужністю 1,5 МВт. Установка щороку вироблятиме до 3000 МВт-год електрики завдяки одній потужній турбіні.