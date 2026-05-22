Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Житомирщині планують звести нову вітроелектростанцію потужністю 57 МВт: деталі проєкту

ВЕС
На Житомирщині збудують нову ВЕС / Freepik

У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк". Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт. Загальна встановлена потужність вітроелектростанції становитиме 57 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Згідно з документацією, остаточні моделі турбін визначатимуться на етапі робочого проєктування. Передбачені технічні характеристики включають такі параметри:

  • висота башти від 120 до 180 метрів; 
  • діаметр ротора до 180 метрів; 
  • максимальна висота вітроенергетичної установки до крайньої точки лопаті до 179 метрів.

Очікується, що щорічна генерація електроенергії ВЕС становитиме близько 140–180 тисяч МВт-год. Передача електроенергії здійснюватиметься кабельними лініями 35 кВ до підстанцій 35/110 кВ у Гришковецькій громаді Бердичівського району. Площа земельних ділянок, відведених під проєкт, становить 16,3 гектара.

Про "Бердичівський Вінд Парк"

ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" зареєстроване у червні 2024 року у селі Половецьке Бердичівського району Житомирської області.

За даними YouControl, засновниками та кінцевими бенефіціарними власникаками омпанії є Костянтин Тищенко та Всеволод Тищенко, яким належить по 50% статутного капіталу.

Основним напрямком діяльності ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" є виробництво електроенергії, його уставний фонд складає 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині у Скалатській громаді ТОВ "Вихор 2" збудує нову вітрову електростанцію потужністю 1,5 МВт. Установка щороку вироблятиме до 3000 МВт-год електрики завдяки одній потужній турбіні.

Автор:
Тетяна Ковальчук