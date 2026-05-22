- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Житомирской области планируют возвести новую ветроэлектростанцию мощностью 57 МВт: детали проекта
В Житомирской области начались общественные обсуждения проекта строительства ветроэлектростанции ООО "Бердичевский Винд Парк". Проект предусматривает установку 10 современных ветроэнергетических установок единичной мощностью от 4,5 МВт до 8 МВт. Общая установленная мощность ветроэлектростанции составит 57 МВт.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro .
Согласно документации, окончательные модели турбин будут определяться на этапе рабочего проектирования. Предусмотренные технические характеристики включают следующие параметры:
- высота башни от 120 до 180 метров;
- диаметр ротора до 180 метров;
- максимальная высота ветроэнергетической установки до крайней точки лопасти до 179 метров.
Ожидается, что ежегодная генерация электроэнергии ВЭС составит около 140-180 тысяч МВт-час. Передача электроэнергии будет производиться кабельными линиями 35 кВ к подстанциям 35/110 кВ в Гришковецкой общине Бердичевского района. Площадь земельных участков, отведенных под проект, составляет 16,3 га.
О "Бердичевском Винд Парке"
ООО "Бердичевский Винд Парк" зарегистрировано в июне 2024 года в селе Половецкое Бердичевского района Житомирской области.
По данным YouControl, учредителями и конечными бенефициарными владельцами компании являются Константин Тищенко и Всеволод Тищенко, которым принадлежит по 50% уставного капитала.
Основным направлением деятельности ООО "Бердичевский Винд Парк" есть производство электроэнергии, его уставный фонд составляет 10 тысяч гривен.
Напомним, в Тернопольской области в Скалатской общине ООО "Вихрь 2" построит новую ветровую электростанцию мощностью 1,5 МВт. Установка будет ежегодно производить до 3000 МВт-ч электричества благодаря одной мощной турбине.