В Житомирской области планируют возвести новую ветроэлектростанцию мощностью 57 МВт: детали проекта

В Житомирской области начались общественные обсуждения проекта строительства ветроэлектростанции ООО "Бердичевский Винд Парк". Проект предусматривает установку 10 современных ветроэнергетических установок единичной мощностью от 4,5 МВт до 8 МВт. Общая установленная мощность ветроэлектростанции составит 57 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro .

Согласно документации, окончательные модели турбин будут определяться на этапе рабочего проектирования. Предусмотренные технические характеристики включают следующие параметры:

высота башни от 120 до 180 метров;

диаметр ротора до 180 метров;

максимальная высота ветроэнергетической установки до крайней точки лопасти до 179 метров.

Ожидается, что ежегодная генерация электроэнергии ВЭС составит около 140-180 тысяч МВт-час. Передача электроэнергии будет производиться кабельными линиями 35 кВ к подстанциям 35/110 кВ в Гришковецкой общине Бердичевского района. Площадь земельных участков, отведенных под проект, составляет 16,3 га.

О "Бердичевском Винд Парке"

ООО "Бердичевский Винд Парк" зарегистрировано в июне 2024 года в селе Половецкое Бердичевского района Житомирской области.

По данным YouControl, учредителями и конечными бенефициарными владельцами компании являются Константин Тищенко и Всеволод Тищенко, которым принадлежит по 50% уставного капитала.

Основным направлением деятельности ООО "Бердичевский Винд Парк" есть производство электроэнергии, его уставный фонд составляет 10 тысяч гривен.

