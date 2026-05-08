3000 МВт-ч энергии ежегодно: в Тернопольской области построят новую ветровую электростанцию

В Тернопольской области в Скалатской общине ООО "Вихрь 2" построит новую ветровую электростанцию мощностью 1,5 МВт. Установка будет ежегодно производить до 3000 МВт-ч электричества благодаря одной мощной турбине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Технические параметры объекта

Проектная документация предусматривает установку одной ветроэнергетической установки модели RePower MD77. Технические характеристики оборудования включают:

номинальная мощность установки составляет 1,5 МВт;

высота башни достигает 110 метров;

диаметр ротора - 77 метров;

ожидаемая годовая генерация электроэнергии составляет до 3000 МВт-час.

Электростанция будет интегрирована в общую сеть через комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 10 кВ. Для подсоединения используют подземные кабельные линии.

Локация строительства

Строительство запланировано на земельном участке площадью более 1га. Целевое предназначение земли отвечает потребностям энергетики. Альтернативная территория для реализации проекта не рассматривалась, поскольку земельный участок уже находится в аренде.

По данным YouControl, ООО " Вихрь 2 ", которое является заказчиком проекта, зарегистрировано в мае 2025 года. Его основным видом деятельности является производство электроэнергии. Размером уставного капитала — 1000 грн. Конечным бенефициарным владельцем является Петр Земба.

