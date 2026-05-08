Лидеры украинскогобизнеса

Свободнаяэнергия 2.0

AI Лидеры

Четыре годабольшой войны

Україна на межіблекауту

ТопФинанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництвіє Сенс!

Галузеві лідери2025 року

Лідерибізнес-репутації

Двадцятьсталевих років

Топ налогоплательщиков2025

Історії успіхуз Ощадом

Лучшиеработодатели 2025

Свое&nbsp;дело

Инвестиции&nbsp;в образование

Обучение&nbsp;для жизни

Smart&nbsp;Money

3000 МВт-ч энергии ежегодно: в Тернопольской области построят новую ветровую электростанцию

ветровая турбина, ВЭС
В Тернопольской области построят новую ВЭС / Freepik

В Тернопольской области в Скалатской общине ООО "Вихрь 2" построит новую ветровую электростанцию мощностью 1,5 МВт. Установка будет ежегодно производить до 3000 МВт-ч электричества благодаря одной мощной турбине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Технические параметры объекта

Проектная документация предусматривает установку одной ветроэнергетической установки модели RePower MD77. Технические характеристики оборудования включают:

  • номинальная мощность установки составляет 1,5 МВт;
  • высота башни достигает 110 метров;
  • диаметр ротора - 77 метров;
  • ожидаемая годовая генерация электроэнергии составляет до 3000 МВт-час.

Электростанция будет интегрирована в общую сеть через комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 10 кВ. Для подсоединения используют подземные кабельные линии.

Локация строительства

Строительство запланировано на земельном участке площадью более 1га. Целевое предназначение земли отвечает потребностям энергетики. Альтернативная территория для реализации проекта не рассматривалась, поскольку земельный участок уже находится в аренде.

По данным YouControl, ООО " Вихрь 2 ", которое является заказчиком проекта, зарегистрировано в мае 2025 года. Его основным видом деятельности является производство электроэнергии. Размером уставного капитала — 1000 грн. Конечным бенефициарным владельцем является Петр Земба.

Напомним, компания Западная ВЭС-3 планирует построить в Луцком районе ветровую электростанцию мощностью до 50 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук