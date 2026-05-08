3000 МВт-год енергії щороку: на Тернопільщині збудують нову вітрову електростанцію

вітрова турбіна, ВЕС
На Тернопільщині збудують нову ВЕС / Freepik

На Тернопільщині у Скалатській громаді ТОВ "Вихор 2" збудує нову вітрову електростанцію потужністю 1,5 МВт. Установка щороку вироблятиме до 3000 МВт-год електрики завдяки одній потужній турбіні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Технічні параметри об’єкта

Проєктна документація передбачає встановлення однієї вітроенергетичної установки моделі RePower MD77. Технічні характеристики обладнання включають:

  • номінальна потужність установки становить 1,5 МВт; 
  • висота башти сягає до 110 метрів;
  • діаметр ротора — 77 метрів;
  • очікувана річна генерація електроенергії становить до 3000 МВт-год.

Електростанція буде інтегрована в загальну мережу через комплектний розподільчий пристрій зовнішньої установки (КРУН) 10 кВ. Для з’єднання використають підземні кабельні лінії.

Локація будівництва

Будівництво заплановане на земельній ділянці площею понад 1га. Цільове призначення землі відповідає потребам енергетики. Альтернативна територія для реалізації проєкту не розглядалася, оскільки земельна ділянка вже перебуває в оренді.

За даними YouControl, ТОВ "Вихор 2", яке є замовником проєкту, зареєстровано у травні 2025 року. Його основним видом діяльності є виробництво електроенергії. Розмір статутного капіталу — 1000 грн. Кінцевим бенефіціарним власником є Петро Земба.

Нагадаємо, компанія "Західна ВЕС-3" планує побудувати у Луцькому районі вітрову електростанцію потужністю до 50 МВт.

Автор:
Тетяна Ковальчук