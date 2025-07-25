На Тернопільщині побудують вітрову електростанцію на 13,5 МВт, кредит дасть Укргазбанк

Укргазбанк (UGB) розпочав фінансування інвестиційного проєкту, що передбачає будівництво вітрової електростанції (ВЕС)загальною потужністю 13,5 МВт на території Тернопільської області. Запланований обсяг інвестицій становить 15 мільйонів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз фінустанови.

У межах проєкту будуть встановлені вітротурбіни данської компанії Vestas. Очікувана річна генерація електроенергії становитиме 56,9 тис. МВт·год.

Як зазначили в банку, реалізація проєкту дозволить постачати в Об'єднану енергетичну систему України екологічно чисту енергію, замінюючи генерацію з викопного палива.

"Фінансування будівництва вітрової електростанції – це черговий важливий крок UGB на шляху підтримки сталого розвитку України та її переходу на чисті джерела енергії. Ми усвідомлюємо важливість зменшення вуглецевих викидів та зміцнення енергетичної безпеки країни, і такі проєкти є ключовими для досягнення цих цілей", – заявив виконуючий обов’язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Очікується, що завдяки роботі нової ВЕС щорічне скорочення викидів СО₂ становитиме близько 32,7 тис. тонн, що є вагомим внеском у боротьбу зі зміною клімату.

UGB впевнено на початку року також розпочав фінансування одного з наймасштабніших проєктів у сфері відновлюваної енергетики – вітропарку компанії Energy Trade Group (ETG) на Кіровоградщині потужністю 93 МВт.

Нагадаємо, данська компанія Vestas, один з найбільших у світі виробників вітрових турбін, готує до відправлення перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції — найбільшої ВЕС в Україні, яку будує компанія ДТЕК.