В Тернопольской области построят ветровую электростанцию на 13,5 МВт, кредит даст Укргазбанк

Укргазбанк (UGB) приступил к финансированию инвестиционного проекта, предусматривающего строительство ветровой электростанции (ВЭС) общей мощностью 13,5 МВт на территории Тернопольской области. Планируемый объем инвестиций составляет 15 миллионов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз финучреждения.

В рамках проекта будут установлены ветротурбины датской компании Vestas. Ожидаемая годовая генерация электроэнергии составит 56,9 тыс. МВт·ч.

Реализация проекта позволит поставлять в Объединенную энергетическую систему Украины экологически чистую энергию, заменяя генерацию из ископаемого топлива.

"Финансирование строительства ветровой электростанции – это очередной важный шаг UGB на пути поддержки устойчивого развития Украины и ее перехода на чистые источники энергии. Мы осознаем важность уменьшения углеродных выбросов и укрепления энергетической безопасности страны, и такие проекты являются ключевыми для достижения этих целей", – заявил исполняющий обязанности главы правления Укргазбанка.

Ожидается, что благодаря работе новой ВЭС ежегодное сокращение выбросов СО ₂ будет составлять около 32,7 тыс. тонн, что является весомым вкладом в борьбу с изменением климата.

UGB уверенно в начале года также приступил к финансированию одного из самых масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики – ветропарка компании Energy Trade Group (ETG) в Кировоградской области мощностью 93 МВт.

Напомним, д анская компания Vestas, один из крупнейших в мире производителей ветровых турбин, готовит к отправке первое оборудование для строительства второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции — крупнейшей ВЭС в Украине, которую строит компания ДТЭК.