Зеленський дозволив провести парад у Москві, анонсував перемир'я та обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №374/2026, яким дозволив проведення 9 травня параду в Москві та тимчасово виключив територію Червоної площі з плану застосування українського озброєння.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, обмеження діятимуть з 10:00 ранку 9 травня за київським часом і стосуватимуться визначеного територіального квадрата в районі Червоної площі.

В указі зазначено, що рішення ухвалене "з гуманітарною метою" в межах перемовин з американською стороною, які відбулися 8 травня 2026 року.

Одночасно Зеленський повідомив про домовленість щодо обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати над поверненням своїх громадян із російського полону та доручив команді оперативно підготувати все необхідне для проведення обміну.

Ймовірний обмін може стати одним із найбільших за час повномасштабної війни, а оголошений режим тиші — однією з найбільш масштабних короткострокових домовленостей між сторонами за останній період.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.