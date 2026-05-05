Не проведуть парад без доброї волі України: Зеленський оголосив перемир’я з 6 травня

У відповідь на перемир’я 8-9 травня, яке односторонньо оголосила Росія, український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почне перемир’я в ніч із 5 на 6 травня.

Зеленський зазначив, що Україна не отримувала жодного офіційного звернення "щодо можливості припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах".

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку із чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", — наголосив президент.

За його словами, до 6 травня реалістично забезпечити початок режим припинення вогню, тож Україна буде "діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту". Він додав, що російському керівництву настав час "робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України".

Перемир’я на 9 травня

Незадовго до заяви Зеленського Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня.

У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Раніше глава Росії Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на «День перемоги».

Президент України доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі перемир’я, обговореного між Трампом і Путіним.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - заявляв Зеленський.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.