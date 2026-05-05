Не проведут парад без доброй воли Украины: Зеленский объявил перемирие с 6 мая

В ответ на односторонне объявившая Россия перемирие 8-9 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет перемирие в ночь с 5 на 6 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в telegram.

Зеленский отметил, что Украина не получала ни одного официального обращения "по возможности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях".

"Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", — подчеркнул президент.

По его словам, до 6 мая реалистично обеспечить начало режим прекращения огня, поэтому Украина будет "действовать зеркально, начиная с указанного момента". Он добавил, что российскому руководству пора "делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское Министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины".

Перемирие на 9 мая

Незадолго до заявления Зеленского Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая.

В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона будет "следовать" примеру. Если же Украина нанесет удар "в целях срыва празднования Дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

Ранее глава России Владимир Путин во время разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил о готовности РФ к перемирию с Украиной на День победы.

Президент Украины поручил дипломатам связаться с США, чтобы выяснить детали российского предложения — однако по состоянию на 4 мая он говорил, что его так и проинформировали о деталях перемирия, оговоренного между Трампом и Путиным.

"Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - заявлял Зеленский.

Зеленский сообщал, что Украина готова отказаться от ударов по российской нефтеперерабатывающей и нефтеэкспортной инфраструктуре, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.