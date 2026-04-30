Для парада в Москве: Зеленский прокомментировал предложенное Россией перемирие на 9 мая

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить все детали предложенного Россией перемирия на 9 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны.

Президент подчеркнул, что необходимо выяснить, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности парада в Москве или о чем-то большем.

"Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - подытожил Зеленский.

Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая

Глава Кремля Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая, пишут рос СМИ.

Кроме того, Путин сообщил Трампу, что цели так называемой СВО будут достигнуты, однако Россия предпочла бы сделать это путем переговоров. Он добавил, что соглашение по урегулированию войны в Украине уже близко.

Заметим, чтоперемирие на Пасху длилось с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Зеленский заявлял, что Украина готова отказаться от ударов по российской нефтеперерабатывающей и нефтеэкспортной инфраструктуре, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.

Автор:
Светлана Манько