- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
Читати українською
Для парада в Москве: Зеленский прокомментировал предложенное Россией перемирие на 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить все детали предложенного Россией перемирия на 9 мая.
Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны.
Президент подчеркнул, что необходимо выяснить, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности парада в Москве или о чем-то большем.
"Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", - подытожил Зеленский.
Путин заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая
Глава Кремля Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и заявил о готовности объявить перемирие на 9 мая, пишут рос СМИ.
Кроме того, Путин сообщил Трампу, что цели так называемой СВО будут достигнуты, однако Россия предпочла бы сделать это путем переговоров. Он добавил, что соглашение по урегулированию войны в Украине уже близко.
Заметим, чтоперемирие на Пасху длилось с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Зеленский заявлял, что Украина готова отказаться от ударов по российской нефтеперерабатывающей и нефтеэкспортной инфраструктуре, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.