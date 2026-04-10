Перемирие на Пасху: Зеленский ответил на заявление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "зеркальных шагах" в ответ на объявленное главой Кремля Владимиром Путиным "Пасхальное перемирие".

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", - отметил президент.

Он подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Путин объявил перемирие на Пасху

Путин объявил Пасхальное перемирие с Украиной с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля Соответствующий указ опубликовали на сайте главы Кремля.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания приостановить боевые действия в указанный период.

Президент Украины еще в конце марта сообщил, что Украина поддерживает прекращение огня на Пасху. Однако в России тогда ответили, что не увидели четкой инициативы в словах украинского лидера.

Отметим, что накануне Пасхи в прошлом году Путин тоже заявил, что приказал "остановить все боевые действия" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Впрочем, только 20 апреля Украина зафиксировала более 2 тысяч нарушений "перемирия" со стороны россиян.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова отказаться от ударов по российской и нефтеэкспортной инфраструктуре, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.