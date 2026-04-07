Украина предложила России энергетическое перемирие – Зеленский

Украина готова отказаться от ударов по российской и нефтеэкспортной инфраструктуре, если Россия прекратит удары по украинской энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, предложение об энергетическом перемирии Украина предоставила России через США.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что украинские дальнобойные удары сокращают российские доходы.

"Прежде всего это нефтяные доходы, это абсолютно справедливо, главное – ограничивает возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода из войны. Сейчас нефтяной рынок и в целом глобальные рынки – в кризисном состоянии из-за нерешенной ситуации вокруг Ирана, нефти и страны, теперь нефти и страны теперь. ракеты Россию в этом ограничивают", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что все то, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну.

"Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильно", - заметил президент.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью американскому информационному агентству Bloomberg подтвердил, что Украина получает сигналы от партнеров о необходимости ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ на фоне глобального роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним, в результате ударов украинских дронов по российским портам в Приморске и Усть-Луге экспорт российской нефти сократился до самого низкого уровня за более года, уменьшив доходы Москвы на более миллиарда долларов.