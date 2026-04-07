Україна запропонувала Росії енергетичне перемир’я – Зеленський

Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пропозицію про енергетичне перемир’я Україна надала Росії через США.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що українські далекобійні удари зменшують російські доходи.

"Передусім це нафтові доходи, це абсолютно справедливо, головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни. Зараз нафтовий ринок і загалом глобальні ринки – в кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану, нафтові країни тепер, і Росія серед них, можуть заробити більше. Наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують", – відзначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що все, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну.

"Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне", - зауважив президент.

Раніше голова Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю американському інформаційному агентству Bloomberg підтвердив, що Україна отримує сигнали від партнерів щодо необхідності обмежити удари по енергетичній інфраструктурі РФ на тлі глобального зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, у результаті ударів українських дронів по російських портах у Приморську та Усть-Лузі експорт російської нафти скоротився до найнижчого рівня за понад рік, зменшивши доходи Москви на понад мільярд доларів.