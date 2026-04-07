Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна запропонувала Росії енергетичне перемир’я – Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пропозицію про енергетичне перемир’я Україна надала Росії через США.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що українські далекобійні удари зменшують російські доходи.

"Передусім це нафтові доходи, це абсолютно справедливо, головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу з війни. Зараз нафтовий ринок і загалом глобальні ринки – в кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану, нафтові країни тепер, і Росія серед них, можуть заробити більше. Наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують", – відзначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що все, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну.

"Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту – правильне", - зауважив президент.

Раніше голова Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю американському інформаційному агентству Bloomberg підтвердив, що Україна отримує сигнали від партнерів щодо необхідності обмежити удари по енергетичній інфраструктурі РФ на тлі глобального зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, у результаті ударів українських дронів по російських портах у Приморську та Усть-Лузі експорт російської нафти скоротився до найнижчого рівня за понад рік, зменшивши доходи Москви на понад мільярд доларів.

Автор:
Світлана Манько