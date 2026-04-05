Віткофф і Кушнер можуть уперше прибути до України після Великодня – Буданов

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер / Офіс президента

Після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Офісу президента України (ОП) Кирило Буданов в інтерв'ю американському інформаційному агентству Bloomberg.

За його словами, очолити делегацію до Києва має саме Кушнер. До американської делегації також приєднається сенатор Ліндсі Грем.

Це буде перший візит переговорної команди США до України. Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним.

Неназваний американський чиновник, якого цитує Bloomberg, сказав, що потенційну поїздку Віткоффа та Кушнера до України наразі обговорюють, але вона ще не підтверджена.

При цьому, Буданов наголосив, що ключовим питанням для Києва залишаються гарантії безпеки з боку США у разі можливої мирної угоди з Росією.

"Ми давно визначили, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом. Що буде далі - це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу - ми вже просунулися вперед", - підкреслив голова ОП.

Він також підтвердив, що Україна отримує сигнали від партнерів щодо необхідності обмежити удари по енергетичній інфраструктурі РФ на тлі глобального зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, у результаті ударів українських дронів по російських портах у Приморську та Усть-Лузі експорт російської нафти скоротився до найнижчого рівня за понад рік, зменшивши доходи Москви на понад мільярд доларів.

Автор:
Світлана Манько