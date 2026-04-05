Виткофф и Кушнер могут впервые прибыть в Украину после Пасхи – Буданов

Спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер / Офис президента

После православной Пасхи в Украину впервые могут прибыть спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Буданов в интервью американскому информационному агентству Bloomberg.

По его словам, возглавить делегацию в Киев должен именно Кушнер. К американской делегации присоединится сенатор Линдси Грэм.

Это будет первый визит переговорной команды США в Украину. Ранее Виткофф и Кушнер не раз посещали Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Неназванный американский чиновник, которого цитирует Bloomberg, сказал, что потенциальную поездку Виткоффа и Кушнера в Украину обсуждают, но она еще не подтверждена.

При этом Буданов подчеркнул, что ключевым вопросом для Киева остаются гарантии безопасности со стороны США в случае возможного мирного соглашения с Россией.

"Мы давно определили, чего хотим. Я думаю, что это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше – это другой вопрос. Но по гарантиям безопасности мы точно достигли прогресса – мы уже продвинулись вперед", – подчеркнул глава ОП.

Он также подтвердил, что Украина получает сигналы от партнеров о необходимости ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ на фоне глобального роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним, в результате ударов украинских дронов по российским портам в Приморске и Усть-Луге экспорт российской нефти сократился до самого низкого уровня за более года, уменьшив доходы Москвы на более миллиарда долларов.

Автор:
Светлана Манько