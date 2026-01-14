Можлива зустріч з Путіним: спецпредставник США і зять Трампа готуються до переговорів у Росії - Вloomberg

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер можуть незабаром відвідати Росію для переговорів з очільником РФ Володимиром Путіним щодо мирної угоди.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Можлива зустріч з Путіним

За даними агентства, зустріч може відбутися цього місяця, однак терміни можуть змінитися через події в Ірані. Стів Віткофф відповідає за Близький Схід в адміністрації Трампа.

Поки що невідомо, чи Путін зацікавлений у проведенні зустрічі вдруге. У Білому домі зазначили, що наразі така поїздка офіційно не запланована.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер відвідували Москву в грудні, де провели майже п’ятигодинні переговори з Путіним, проте прориву досягти не вдалося. Віткофф у 2025 році шість разів зустрічався з Путіним у Росії.

Прогрес у мирних переговорах

Американські та українські чиновники заявляють про суттєвий прогрес у розробці 20-пунктового плану для завершення війни, повідомляючи, що близько 90% документа вже готово. Водночас залишаються невирішеними ключові питання.

Кремль наполягає на виведенні українських військ із решти територій Донбасу, які не були захоплені російськими силами. Київ пропонує заморозити чинну лінію фронту або здійснити взаємне відведення сторін для створення буферної зони.

Москва також виступає проти розгортання військ НАТО в Україні та вимагає визнання захоплених нею територій як частини Росії. Додатково не вирішене питання контролю над Запорізькою АЕС, яку окупували російські війська, а також доля близько $300 млрд заморожених активів Центрального банку РФ.

За повідомленнями, американські чиновники планують представити оновлений проект плану Путіну та його команді. Обговорення, як очікується, охоплять безпекові гарантії, які США та Європа надаватимуть Україні, щоб забезпечити дотримання угоди, а також питання поствоєнного відновлення країни.

Президент США Дональд Трамп раніше зазначав, що він "не в захваті" від Путіна, але наразі невідомо, чи готовий він посилювати тиск на Москву. У США підготували додаткові санкції у разі, якщо Трамп вирішить реагувати на відмову Росії погодитися на мирну угоду.

Тим часом США, Європа та Україна майже узгодили безпекові гарантії, включно з механізмами контролю за припиненням вогню, запобіганням новим атакам та реакцією у разі порушень. Також обговорюються домовленості щодо майбутнього економічного розвитку України. Київ сподівається підсумувати ці домовленості на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наприкінці січня, де очікується присутність Трампа та європейських лідерів.

У той же час, через уповільнення мирного процесу та повільний прогрес на фронті, Росія продовжує масовані удари по українських містах та критичній інфраструктурі. За оцінками європейських урядів, у 2025 році внаслідок атак загинуло близько 2 400 цивільних українців, ще майже 12 000 отримали поранення — на 30% більше, ніж у 2024 році.