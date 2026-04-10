Перемир'я на Великдень: Зеленський відповів на заяву Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив про "дзеркальні кроки" у відповідь на оголошене очільником Кремля Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я".

Як пише Delo.ua, про це Зеленський повідомив у себе в Telegram-каналі.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно", - зазначив президент.

Він наголосив, що людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Путін оголосив перемир'я на Великдень

Путін оголосив Великоднє перемир'я з Україною з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня Відповідний указ опублікували на сайті очільника Кремля.

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов та начальник Генштабу Валерій Герасимов отримали вказівки зупинити бойові дії у зазначений період.

Президент України ще наприкінці березня повідомив, що Україна підтримує припинення вогню на Великдень. Однак у Росії тоді відповіли, що "не побачили чіткої ініціативи" у словах українського лідера.

Зазначимо, що торік напередодні Великодня Путін теж заявив, що наказав "зупинити всі бойові дії" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. А втім, лише 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень "перемир’я" з боку росіян.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.