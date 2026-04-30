- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Для параду у Москві: Зеленський прокоментував запропоноване Росією перемир'я на 9 травня
Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати всі деталі запропонованого Росією перемир’я на 9 травня.
Як пише Delo.ua, про це він повідомив у Фейсбук.
"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу", - зауважив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.
Президент наголосив, що необхідно з’ясувати, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше.
"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - підсумував Зеленський
Путін заявив про готовність оголосити перемир'я на 9 травня
Очільник Кремля Володимир Путін провів півторагодинну телефонну розмову із американським президентом Дональдом Трампом та заявив про готовність оголосити перемир’я на 9 травня, пишуть рос ЗМІ.
Крім того, Путін повідомив Трампу, що "цілі війни" будуть досягнуті, однак Росія віддала б перевагу зробити це шляхом переговорів. Він додав, що угода щодо врегулювання війни в Україні вже близька.
Зауважимо, шо перемир'я на Великдень тривало з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.
Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.