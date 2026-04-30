Для параду у Москві: Зеленський прокоментував запропоноване Росією перемир'я на 9 травня

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати всі деталі запропонованого Росією  перемир’я на 9 травня. 

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у Фейсбук.

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.

Президент наголосив, що необхідно з’ясувати, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - підсумував Зеленський

Путін заявив про готовність оголосити перемир'я на 9 травня

 Очільник Кремля Володимир Путін провів півторагодинну телефонну розмову із американським президентом Дональдом Трампом та заявив про готовність оголосити перемир’я на 9 травня, пишуть рос ЗМІ.

Крім того, Путін повідомив Трампу, що "цілі війни" будуть досягнуті, однак Росія віддала б перевагу зробити це шляхом переговорів. Він додав, що угода щодо врегулювання війни в Україні вже близька.

Зауважимо, шо перемир'я на Великдень тривало з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова відмовитися від ударів по російській нафтопереробній та нафтоекспортній інфраструктурі, якщо Росія припинить удари по українській енергетиці.

Автор:
Світлана Манько