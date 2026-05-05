Харьковщина потеряла около 60 животноводческих ферм из-за боевых действий: поголовье сократилось почти на 50%

Животноводство Харьковской области понесло существенные потери в результате боевых действий и оккупации территорий. До начала полномасштабного вторжения в регионе работало около 160 хозяйств. В настоящее время деятельность продолжают около 96-97 предприятий. Численность крупного рогатого скота упала на 41,6%, свиней – на 49,7%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

"С начала полномасштабного вторжения в области погибли более 80 тыс. свиней и более 12 тыс. голов крупного рогатого скота… численность крупного рогатого скота сократилась на 41,6%, свиней — на 49,7% по сравнению с довоенным уровнем", — сообщил начальник отдела животных.

Около 60 хозяйств считаются потерянными из-за полного уничтожения, пребывания в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях. Состояние объектов на захваченных землях пока остается неизвестным. Отдельные хозяйства стают целями прямых атак. К примеру, производственные помещения агрофирмы "Рассвет" зафиксировали более 20 попаданий беспилотных летательных аппаратов.

В результате разрушений инфраструктуры и гибели животных (на некоторых фермах одновременно теряли до 70 тыс. свиней) внутреннее производство области значительно сократилось. Сейчас местные предприятия покрывают потребности жителей региона в животноводческой продукции всего на 40%. Остальные объемы обеспечиваются за счет логистических поставок из других областей Украины.

Напомним, в прошлом году правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличен с 25% до 50% стоимости.