Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Харьковщина потеряла около 60 животноводческих ферм из-за боевых действий: поголовье сократилось почти на 50%

коровы, ферма
Харьковщина потеряла около 60 животноводческих ферм / Freepik

Животноводство Харьковской области понесло существенные потери в результате боевых действий и оккупации территорий. До начала полномасштабного вторжения в регионе работало около 160 хозяйств. В настоящее время деятельность продолжают около 96-97 предприятий. Численность крупного рогатого скота упала на 41,6%, свиней – на 49,7%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

"С начала полномасштабного вторжения в области погибли более 80 тыс. свиней и более 12 тыс. голов крупного рогатого скота… численность крупного рогатого скота сократилась на 41,6%, свиней — на 49,7% по сравнению с довоенным уровнем", — сообщил начальник отдела животных.

Около 60 хозяйств считаются потерянными из-за полного уничтожения, пребывания в зоне активных боевых действий или на оккупированных территориях. Состояние объектов на захваченных землях пока остается неизвестным. Отдельные хозяйства стают целями прямых атак. К примеру, производственные помещения агрофирмы "Рассвет" зафиксировали более 20 попаданий беспилотных летательных аппаратов.

В результате разрушений инфраструктуры и гибели животных (на некоторых фермах одновременно теряли до 70 тыс. свиней) внутреннее производство области значительно сократилось. Сейчас местные предприятия покрывают потребности жителей региона в животноводческой продукции всего на 40%. Остальные объемы обеспечиваются за счет логистических поставок из других областей Украины.

Напомним, в прошлом году правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличен с 25% до 50% стоимости.

Автор:
Татьяна Ковальчук