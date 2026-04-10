Львівський бізнесмен побудує біля Луцька вітрову електростанцію на 50 МВт

Компанія "Західна ВЕС-3" планує побудувати у Луцькому районі вітрову електростанцію потужністю до 50 МВт. Підприємство входить до бізнесової групи ТКС трускавецького підприємця та колись одного з найбагатших людей Львівщини Івана Торського.

Що відомо про нову ВЕС

Зазначається, що комплекс вітростанцій потужністю 50 МВт та ліній електропередачі планують збудувати поблизу села Городище Луцького району на відстані 9 км від обласного центру.

Станція матиме 13 вітроенергетичних установок (ВЕУ), а відстань до найближчої житлової забудови становитиме понад 700 м.

Транспортування виробленої електроенергії буде здійснюватися лініями електропередач 35 кВ, які проходитимуть територіями Торчинської, Городищенської і Боратинської територіальних громад Луцького району.

Кількість робочих місць на період будівництва становитиме до 250 людей, після введення в експлуатацію станцію та допоміжну інфраструктуру обслуговуватимуть 25 працівників.

Повідомляється також, що щорічна генерація екологічно чистої електроенергії розрахунково становить близько 225 тис. МВт*годин.

Про ТОВ "Західна ВЕС-3"

Згідно з даними платформи YouControl, ТОВ "Західна ВЕС-3" належить кіпрській компанії "Ленторекс Ентерпрайзес ЛТД" (85%) та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грінвіль" (15%). Бенефіціаром вказаний бізнесмен Іван Торський.

Раніше Іван Торський був одним з найбільших девелоперів західного регіону України. У 2011-2012 роках він входив до рейтингу найбагатших українців, його статки тоді оцінювали у 337 млн доларів.

ТОВ "Західна ВЕС-3" входить до групи ТСК, що займається житловим будівництвом та зеленою енергетикою.

2020 року компанія з групи ТСК Wind Power GSI побудувала на території Яворівського району вітроелектростанцію потужністю 50 МВт. А на початку 2024 року Іван Торський продав власний проєкт вітроелектростанції на Волині (у Володимирському районі) потужністю 150 МВт холдингу OKKO.

Нещодавно Антимонопольний комітет України надав “Київстару” дозвіл на придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області.

Дозвіл АМКУ охоплює придбання активів шести компаній: ТОВ "Енергопостач-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновиця Солар", "Енерджі Спейс" та "Терновиця Солар Плюс".

Зазначені сонячні електростанції пов’язані з девелопером Іваном Торським, інші — з родиною Трофименків, власниками мережі кінотеатрів Multiplex. Раніше власники вже намагалися продати ці активи французькій енергетичній компанії Total, однак угода тоді не відбулася.