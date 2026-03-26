"Київстар" отримав дозвіл АМКУ на купівлю шести сонячних електростанцій у Львівській області

Антимонопольний комітет України надав “Київстару” дозвіл на придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Дозвіл АМКУ охоплює придбання активів шести компаній: ТОВ "Енергопостач-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновиця Солар", "Енерджі Спейс" та "Терновиця Солар Плюс".

Зазначені сонячні електростанції пов’язані з девелопером Іваном Торським, інші — з родиною Трофименків, власниками мережі кінотеатрів Multiplex. Раніше власники вже намагалися продати ці активи французькій енергетичній компанії Total, однак угода тоді не відбулася.

Що відомо про угоду

Раніше зазначалось, що експерти оцінюють можливу суму угоди приблизно у 1,7 млрд грн, виходячи з орієнтовної вартості близько 400 тис. доларів за мегават потужності. Сукупна потужність об’єктів може сягати понад 100 МВт.

Інтерес "Київстару" до розвитку сонячної генерації пояснюється прагненням знизити залежність від коливань цін на електроенергію. Ще у грудні 2025 року компанія придбала СЕС "Санвін 11", яка, за її оцінками, здатна покривати близько 4% енергоспоживання оператора.

Аналітики відзначають, що розвиток власної генерації дозволяє бізнесу ефективно хеджувати ризики та оптимізувати витрати, особливо в умовах нестабільного енергоринку. У перспективі компанія може використовувати вироблену електроенергію для забезпечення власної інфраструктури, зокрема дата-центрів.

Водночас на ринку відновлюваної енергетики зберігається профіцит потужностей, що чинить тиск на ціни у денні години. Крім того, завершення дії "зеленого тарифу" у 2029 році впливає на інвестиційну привабливість таких проєктів. Попри це, великі українські компанії дедалі активніше інвестують у власну генерацію як частину довгострокової стратегії.