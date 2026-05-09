Частка проблемних кредитів у банках знизилася до мінімуму з початку війни

Частка проблемних кредитів у банках знизилася / Depositphotos

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України (NPL ) станом на 1 квітня 2026 року скоротилася до 12,9%. Це на 1 відсотковий пункт менше від початку року та на 13,7 в. п. нижче рівня березня 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Основними причинами покращення стали зростання обсягів нового кредитування та поступове врегулювання проблемної заборгованості.

У першому кварталі 2026 року валовий кредитний портфель банків зріс на 75,8 млрд грн, або на 5,6%, — до 1,436 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 3,8 млрд грн — до 185,5 млрд грн.

Серед фізичних осіб частка проблемних кредитів зменшилася до 10,3%, а серед бізнесу — до 15,7%.

Скорочення NPL зафіксували в усіх групах банків. У державних банках показник знизився до 18,4%, у приватних українських — до 7,8%, а у банках з іноземним капіталом — до 6,2%.

Зниження частки проблемних кредитів свідчить про поступове відновлення банківського сектору та покращення якості кредитного портфеля навіть в умовах війни.

Додамо, за підсумками лютого 2026 року частка NPL зменшилася ще на 0,5 відсоткових пункти. Станом на 1 березня цей показник зафіксовано на рівні 13,3%.

Автор:
Тетяна Гойденко