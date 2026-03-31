Якість кредитів у банках покращилася: частка NPL впала до 13,3%

За підсумками лютого 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) зменшилася ще на 0,5 відсоткових пункти. Станом на 1 березня цей показник зафіксовано на рівні 13,3%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

"Нові кредити і надалі зберігають високу якість, тож якість кредитного портфеля хороша, а рівень дефолтів ‒ на історично низькому рівні", - зазначають в НБУ.

Розподіл непрацюючих активів

Аналіз структури NPL показує суттєву різницю залежно від капіталу банківських установ.

у приватних українських банках становить 8,1%,

у банках з іноземним капіталом – 6,4%,

у державних банках – 18,7%,

за кредитами бізнесу NPL становить 16,6%,

населенню – 10,7%.

Наслідки масштабного списання активів держбанками

Поточний низький рівень NPL став можливим завдяки рішучим крокам державних фінустанов наприкінці минулого року.

В НБУ нагадали, що у грудні 2025 року державні банки провели масштабне списання старих непрацюючих активів на суму понад 170 мільярдів гривень.

Ця операція дозволила системно очистити баланси та вивести загальний показник NPL у банківському секторі на рівень нижче 14% уже на початку 2026 року, що створило фундамент для подальшого відновлення кредитування.

Довідково

Частка непрацюючих кредитів (NPL - Non-Performing Loans) — це відсоток кредитів у банківському портфелі, які є проблемними, тобто за ними є значна прострочка платежів (зазвичай понад 90 днів) або є ознаки неможливості їх погашення, що є ключовим індикатором якості активів банку та стану фінансової системи загалом. Високий NPL свідчить про ризики для банків, уповільнює кредитування та економічне зростання.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 23,9%, що на 6,4 відсоткових пункти менше, ніж на початку року.