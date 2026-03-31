Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

50,74

50,50

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Качество кредитов в банках улучшилось: доля NPL упала до 13,3%

гривна
Доля неработающих кредитов в банках Украины сократилась до 13,3% / Shutterstock

По итогам февраля 2026 г. доля неработающих кредитов (NPL) уменьшилась еще на 0,5 процентных пункта. По состоянию на 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 13,3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

"Новые кредиты и дальше сохраняют высокое качество, поэтому качество кредитного портфеля хорошее, а уровень дефолтов – на исторически низком уровне", - отмечают в НБУ.

Распределение неработающих активов

Анализ структуры NPL показывает существенную разницу в зависимости от капитала банковских учреждений.

  • в частных украинских банках составляет 8,1%,
  • в банках с иностранным капиталом – 6,4%,
  • в государственных банках – 18,7%,
  • по кредитам бизнеса NPL составляет 16,6%,
  • населению – 10,7%.

Последствия масштабного списания активов госбанками

Нынешний низкий уровень NPL стал возможным благодаря решительным шагам государственных финучреждений в конце прошлого года.

В НБУ напомнили, что в декабре 2025 г. государственные банки провели масштабное списание старых неработающих активов на сумму более 170 миллиардов гривен.

Эта операция позволила системно очистить балансы и вывести общий показатель NPL в банковском секторе на уровень ниже 14% в начале 2026 года, что создало фундамент для дальнейшего возобновления кредитования.

Справочно

Доля неработающих кредитов ( NPL   -   Non - Performing   Loans ) — это процент кредитов в банковском портфеле, которые являются проблемными, то есть за ними есть значительная просрочка платежей (обычно более 90 дней) или есть признаки невозможности их погашения, что является ключевым индикатором качества активов банка и состояния финансовой системы в целом.   Высокий NPL свидетельствует о рисках для банков, замедляет кредитование и экономический рост .

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до 23,9%, что на 6,4 процентных пункта меньше, чем в начале года.

Автор:
Татьяна Бессараб