Качество кредитов в банках улучшилось: доля NPL упала до 13,3%

По итогам февраля 2026 г. доля неработающих кредитов (NPL) уменьшилась еще на 0,5 процентных пункта. По состоянию на 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 13,3%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

"Новые кредиты и дальше сохраняют высокое качество, поэтому качество кредитного портфеля хорошее, а уровень дефолтов – на исторически низком уровне", - отмечают в НБУ.

Распределение неработающих активов

Анализ структуры NPL показывает существенную разницу в зависимости от капитала банковских учреждений.

в частных украинских банках составляет 8,1%,

в банках с иностранным капиталом – 6,4%,

в государственных банках – 18,7%,

по кредитам бизнеса NPL составляет 16,6%,

населению – 10,7%.

Последствия масштабного списания активов госбанками

Нынешний низкий уровень NPL стал возможным благодаря решительным шагам государственных финучреждений в конце прошлого года.

В НБУ напомнили, что в декабре 2025 г. государственные банки провели масштабное списание старых неработающих активов на сумму более 170 миллиардов гривен.

Эта операция позволила системно очистить балансы и вывести общий показатель NPL в банковском секторе на уровень ниже 14% в начале 2026 года, что создало фундамент для дальнейшего возобновления кредитования.

Справочно

Доля неработающих кредитов ( NPL - Non - Performing Loans ) — это процент кредитов в банковском портфеле, которые являются проблемными, то есть за ними есть значительная просрочка платежей (обычно более 90 дней) или есть признаки невозможности их погашения, что является ключевым индикатором качества активов банка и состояния финансовой системы в целом. Высокий NPL свидетельствует о рисках для банков, замедляет кредитование и экономический рост .

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до 23,9%, что на 6,4 процентных пункта меньше, чем в начале года.