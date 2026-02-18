Запланована подія 2

Банки активнее кредитуют: НБУ зафиксировал минимальную за 15 лет долю проблемных кредитов

Нацбанк отнес Obmin24 и X-Change к нелегальным поставщикам финансовых услуг / НБУ

Темпы кредитования бизнеса и населения в Украине остаются высокими. В январе 2026 года рост чистых гривневых кредитов бизнеса сохранился на уровне предыдущего месяца, а кредитование населения – ускорилось, в то же время доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до исторического минимума.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Банковское кредитование в 2026 году

Темпы кредитования бизнеса и населения в Украине остаются высокими. По оперативным данным, в январе 2026 года рост чистых гривневых кредитов бизнеса сохранился на уровне декабря 2025 года – 35,6% в годовом исчислении, тогда как кредитование населения ускорилось до 34,5% г/г.

В то же время объем валовых кредитов бизнеса в национальной валюте уменьшился на 1,7% г/г. Это связано со статистическим эффектом после списания в декабре 2025 года около 157 млрд. грн. старых неработающих гривневых активов государственными банками.

Годовой рост новых кредитов почти компенсировал эти списания, в результате чего доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 14% по состоянию на 1 января 2026 года – это самый низкий показатель более чем за 15 лет.

Указанный статистический эффект в дальнейшем будет влиять на кредитные показатели в течение года, однако он не свидетельствует о снижении кредитной активности.

Кроме того, банки сохраняют высокий уровень ликвидности благодаря стабильному росту средств клиентов. В январе объем гривневых средств на счетах физических лиц вырос на 18,7% г/г, а бизнеса - на 22% г/г.

Напомним, в конце января НБУ сообщил об отзыве лицензий у двух небанковских учреждений. Это решение не наказание — обе компании обратились к регулятору с собственными заявлениями о прекращении деятельности.

Автор:
Ольга Опенько