Двум небанковским финансовым учреждениям НБУ отозвал лицензии: о каких компаниях идет речь

Финансовый ландшафт Украины меняется: Национальный банк официально сообщил об отзыве лицензий у двух небанковских учреждений. Это решение не наказание — обе компании обратились к регулятору с собственными заявлениями о прекращении деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 января 2026 года", — говорится в сообщении регулятора.

Какие компании прекратили работу?

Первым учреждением, покидающим рынок, является ООО "Украинская металлургическая компания. Компания больше не имеет права предоставлять средства и банковские металлы в кредит, а также заниматься факторингом.

Вторая компания - ООО "Финансовая компания Платежный центр". Она потеряла право на осуществление факторинга и предоставление платежных услуг по переводу средств без открытия счета.

Отзыв лицензий автоматически влечет исключение учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений. Это стандартная процедура, предусмотренная действующим законодательством и постановлениями Правления НБУ.

Напомним, в январе НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" по собственному заявлению общества. Лицензия предоставляла право на осуществление финансовой услуги по факторингу.

Автор:
Татьяна Ковальчук