- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ отозвал лицензию у "Инвест-кредо" и исключил ее из реестра
Национальный банк Украины отозвал лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" по заявлению общества. Лицензия предоставляла право на осуществление финансовой услуги по факторингу.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
В связи с отзывом лицензии компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 года № 199 (с изменениями)
Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2026 года.
Два дня назад Национальный банк Украины отозвал лицензию кредитного союза профсоюзов МВД и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений.