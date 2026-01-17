НБУ отозвал лицензию у "Инвест-кредо" и исключил ее из реестра

Национальный банк Украины отозвал лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "Финансовая компания Инвест-кредо" по заявлению общества. Лицензия предоставляла право на осуществление финансовой услуги по факторингу.

НБУ.

В связи с отзывом лицензии компания исключена из Государственного реестра финансовых учреждений в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 года № 199 (с изменениями)

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 января 2026 года.

