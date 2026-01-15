Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ отозвал лицензию кредитного союза профсоюзов МВД Украины: что известно

НБУ
НБУ аннулировал лицензию кредитного союза / НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензию кредитного союза профсоюзов МВД и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Комитет НБУ принял 14 января 2026 г. на основании заявления самого учреждения в условиях военного положения.

Учреждение работало на основании стандартной лицензии кредитного союза, позволявшей предоставлять кредиты в денежных средствах и банковских металлах, а также привлекать средства и банковские металлы с обязательным возвратом.

По состоянию на 1 декабря 2025 г. объем активов кредитного союза профсоюзов МВД Украины составил 917,66 тыс. грн, что соответствовало 0,07% совокупных активов рынка кредитных союзов.

Объем обязательств учреждения достигал 423,13 тыс. грн., или 0,06% от общего показателя по рынку.

Что известно о кредитном союзе

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КСП МВД Украины было зарегистрировано в 1998 году.

Основным направлением деятельности учреждения было осуществление сделок в сфере денежного посредничества. Кроме того, она также предоставляла услуги по кредитованию.

У юридического лица КСП МВД Украины зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании и 14 лицензий.

Руководитель – Давиденко Нина.

Справочно

Во время действия военного состояния кредитные союзы, имеющие только лицензию на осуществление деятельности кредитного союза без права предоставления финансовых платежных услуг и не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов или депозитов своих членов, могут по собственной инициативе обратиться в Национальный банк Украины с заявлением об отзыве лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, НБУ применил к ЧАО "Европейский страховой альянс" меру влияния в виде штрафа в размере 100 тыс. грн за нарушение сроков подачи отчетности.

Автор:
Ольга Опенько