НБУ отозвал лицензию кредитного союза профсоюзов МВД Украины: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензию кредитного союза профсоюзов МВД и исключил учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Комитет НБУ принял 14 января 2026 г. на основании заявления самого учреждения в условиях военного положения.

Учреждение работало на основании стандартной лицензии кредитного союза, позволявшей предоставлять кредиты в денежных средствах и банковских металлах, а также привлекать средства и банковские металлы с обязательным возвратом.

По состоянию на 1 декабря 2025 г. объем активов кредитного союза профсоюзов МВД Украины составил 917,66 тыс. грн, что соответствовало 0,07% совокупных активов рынка кредитных союзов.

Объем обязательств учреждения достигал 423,13 тыс. грн., или 0,06% от общего показателя по рынку.

Что известно о кредитном союзе

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КСП МВД Украины было зарегистрировано в 1998 году.

Основным направлением деятельности учреждения было осуществление сделок в сфере денежного посредничества. Кроме того, она также предоставляла услуги по кредитованию.

У юридического лица КСП МВД Украины зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании и 14 лицензий.

Руководитель – Давиденко Нина.

Справочно

Во время действия военного состояния кредитные союзы, имеющие только лицензию на осуществление деятельности кредитного союза без права предоставления финансовых платежных услуг и не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов или депозитов своих членов, могут по собственной инициативе обратиться в Национальный банк Украины с заявлением об отзыве лицензии и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

