НБУ відкликав ліцензію кредитної спілки профспілок МВС України: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію кредитної спілки профспілок МВС України та виключив установу з Державного реєстру фінансових установ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Комітет НБУ ухвалив 14 січня 2026 року на підставі заяви самої установи в умовах воєнного стану.

Установа працювала на підставі стандартної ліцензії кредитної спілки, що дозволяла надавати кредити у грошових коштах і банківських металах, а також залучати кошти та банківські метали з обов’язковим поверненням.

Станом на 1 грудня 2025 року обсяг активів кредитної спілки профспілок МВС України становив 917,66 тис. грн, що відповідало 0,07% сукупних активів ринку кредитних спілок.

Обсяг зобов’язань установи сягав 423,13 тис. грн, або 0,06% від загального показника по ринку.

Що відомо про кредитну спілку

Згідно з даними YouControl, юридична особа КСП МВС України було зареєстровано в 1998.

Основним напрямом діяльності установи було здійснення операцій у сфері грошового посередництва. Окрім цього, вона також надавала послуги з кредитування.

У юридичної особи КСП МВС України зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 14 ліцензій.

Керівник - Давиденко Ніна.

Довідково

Під час дії воєнного стану кредитні спілки, які мають лише ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки без права надання фінансових платіжних послуг і не мають зобов’язань за договорами залучення вкладів або депозитів своїх членів, можуть за власною ініціативою звернутися до Національного банку України із заявою про відкликання ліцензії та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

