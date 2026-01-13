Репутація має значення: чому НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії "Такелау"

Національний банк України продовжує політику очищення фінансового сектору. Цього разу регулятор відкликав ліцензію компанії ТОВ "ФК "Такелау" (ЄДРПОУ 38812918) на надання послуг факторингу, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це означає, що компанія більше не має права працювати на ринку.

Чому це сталося?

Проблеми у компанії почалися ще восени 2025 року. Тоді НБУ офіційно визнав ділову репутацію установи небездоганною. Для такого серйозного кроку було дві вагомі причини:

компанія намагалася ввести регулятора в оману, подаючи неправдиві дані;

власники істотної участі у ТОВ "ФК "Такелау" ознаки небездоганної ділової репутації.

Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських послуг 12 січня 2026 року. Ухвалив рішення про остаточне відкликання ліцензії.

Відповідно до законодавства, це акт набуває чинності з моменту, коли компанію повідомлять про нього офіційно — електронною поштою або через поштову службу. З цього моменту будь-яка фінансова діяльність установи вважатиметься незаконною.

Нагадаємо, 9 грудня 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії на деякі види діяльності у ТОВ "АСАП Фінанс" (ЄДРПОУ 43586698).